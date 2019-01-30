〈蘋果財報略優〉iPhone 用戶基數首次揭露！一文掌握蘋果財報全重點

蘋果 (AAPL-US) 為 2018 年底慘澹的結局預防針打得很好，週二蘋果公布財報接近華爾街的預期，無論是每股純益 EPS 或是營收皆略高於華爾街預期。

儘管 iPhone 銷量下滑、停止發布 iPhone、iPad、Mac 等關鍵數字銷量，蘋果將市場關注轉向服務性營收、首度公開 iPhone 用戶基數等數據緩解市場擔憂奏效， 週二蘋果 (AAPL) 盤後股價飆高近 6%。

蘋果首席執行官庫克稱，受惠於蘋果龐大而快速發展的生態系統，服務業務將繼續締造新的記錄。(圖：AFP)

外界普遍認為蘋果週二發布的最新財報是，自 2007 年發布 iPhone 以來最關鍵的一次，本次財報六大重點整理如下：

重點一：蘋果首度公開 iPhone 用戶基數

去年底蘋果宣布停止發布 iPhone、iPad、Mac 等銷量，稱單看 90 天銷售表現並不能正確反映蘋果的業績。隨著核心關鍵數據的缺失，但蘋果仍提供有關主要產品線的一些訊息。

蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 週二稱：「截至去年 12 月底，全球共有 14 億台活躍使用中的蘋果設備，其中 9 億台 iPhone 活躍設備佔比最高。」

Maestri 承諾：「從現在開始，此數據將定期更新。」

蘋果首席執行官庫克說：「蘋果活躍使用設備在 2019 財年第一季達到了 14 億台的歷史新高，而且全球每個地區都在增長。這是我們客戶滿意度和忠誠度的一個很好的證明，受惠於我們龐大而快速發展的生態系統，將推動我們服務業務締造新的記錄。」

重點二：服務部門毛利率高達 62.8%，Apple Music 是大功臣

蘋果服務性營收表現超亮眼！蘋果表示，在 2019 財年的第一季，服務部門毛利率為 62.8%，這是扣除銷售成本後所得出的結果，高於去年同期 58.3%，遠高於整體業務的毛利率 (38%)。

蘋果執行長庫克在電話會議中表示，整體服務業務實現了跨越式發展，創造 109 億美元的歷史新高，主要是歸功於 Apple Music，付費群高達 5000 萬個用戶。

Cross Research LLC 分析師 Shannon Cross 表示：「服務毛利率超過 60% 是積極的表現。」

重點三：穿戴式、居家和配件類別 (先前稱為『其他產品』) 年增 33%

iPhone ： 519.8 億美元 vs. 526.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)

iPad：67.3 億美元 vs. 59 億美元 (Refinitiv 共識預期)

Mac：74.2 億美元 vs. 74.2 億美元 (Refinitiv 共識預期)

穿戴式、居家和配件：73.1 億美元 vs. 73.3 億美元 (Refinitiv 共識預期)

穿戴式、居家和配件成為蘋果季營收成長最快速的部門。(圖：AFP)

市場人士表示：穿戴式、居家和配件成為蘋果季營收成長最快速的部門，是蘋果產品類別的強力戰將，搭配健康偵測應用的潛力不容輕忽。

重點四：蘋果超強現金流

蘋果財報中顯示，該公司現持有現金有 2450 億美元，高於上季的 2371 億美元，季增 3%。

蘋果公司承諾在 2018 年開始的五年內向美國經濟帶來 3500 億美元的貢獻，部分原因在因應新的稅率。

蘋果預計海外回流資金將需交稅 380 億美元，新增 2 萬個就業機會，並在德克薩斯州奧斯汀建立一個新園區。

重點五：挽救 iPhone 銷量措施

由於 iPhone 佔蘋果 12 個月營收約 63%，蘋果本月初下修財測引發了市場大恐慌。當時庫克警告：「由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，迫使蘋果下修今年第一季財測。」

如今財報數據出爐，iPhone 銷售 519.8 億美元，年減 15%，大中華地區淨銷售為 131.7 億美元。

蘋果 大中華地區營收下滑約 27%。(圖：zerohedge)

庫克坦承：「我們的客戶比以前更長時間使用舊款 iPhone，將這與宏觀經濟因素 (特別是新興市場) 交互影響時，導致 iPhone 營收下滑 15%。」

庫克透露蘋果正打算採取一系列行動來解決這一問題，包括以舊換新、分期付款等，以及計劃調整 iPhone 海外價格。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示：「蘋果在中國面臨來自四面八方的低價競爭。蘋果需要確保在未來幾個季度，他們不會失去任何現有的 iPhone 用戶，因此在未來的日子裡，他們將面臨更大幅度的降價。」

重點六：美中貿易戰影響趨緩

除了價格因素影響蘋果大中華地區的銷售外，美中貿易戰引發「支持本土品牌華為，拒用蘋果」的消息也不容小覷。

由於貿易緊張局勢影響 2018 年 iPhone 銷售情況，展望未來，庫克稱看到美國和中國之間的緊張關係正在解凍。

庫克稱：「我們已經進入一月份了。1 月份看起來比 12 月份好。我認為，貿易緊張局勢的影響顯然會更少。我對美中兩國能夠解決問題感到樂觀。」