〈分析〉期待Fed暫停縮表？市場可能要大失所望

在 Fed 幾乎篤定不會在本月升息的情況下，外界將這次政策會議的焦點放在暫停「縮表」。不過包括美銀美林在內多位分析師認為，期望 Fed 暫停縮表的投資人可能會失望。

「縮表」計畫改變，原本並不在外界期待之中，但是美國銀行業超額準備金意外不足且持續大幅下滑、來自投資人及白宮的公開施壓、以及聯準會對升息一事的重新考慮，促成縮表提前停止的可能性。

過去 1 年多來，升息與否雖是市場主要的關注點，但事實上 Fed 的縮表仍依計畫低調進行，目前 Fed 資產負債表已由近 4.5 兆美元減至 4.1 兆美元，如果依循計畫，將至少執行到 2020 年中，將資產負債表減至 3.5 兆美元左右。

但自去年底，出於市場的動盪，縮表的適當性逐步被討論。總統川普也開砲，表示聯準會不該「一錯再錯」，每個月 500 億美元的縮表計畫該停手了。

Fed 資產負債表 圖片來源：Fred

分析師：本次會議難有改變

上週美股市場有消息傳出，在市場動盪之下，聯準會官員即將就何時停止縮表做出決定，市場解讀為動作可能提前提止，不過瑞銀 (UBS) 經濟學家 Seth Carpenter 認為，這種猜想過於跳躍。他在上週五報告中表示，這個消息並不代表立即會有政策的調整或改變，一些人過度解讀。

持類似看法的，還包括美銀美林經濟學家 Michelle Meyer。他表示，雖然決策者肯定將在週三結束的 FOMC 會議上，傳達「耐心」的訊息，但不太可能立刻停止縮表計畫，這「可能會令市場預期失望」。

iSectors LLC 投資長 Chuck Self 表示，他相信聯準會仍希望在不擾亂經濟情況下，盡可能地縮表，因此將不會停止腳步。

聯準會壓力仍在

但比起市場動盪，聯準會可能更擔心持續縮表對短期利率市場的影響。在銀行業以更大幅度削減準備金之下，聯準會控制短期政策利率的能力承壓，這是他們引導貨幣政策的重要手段。

史丹佛大學商學院教授 Darrell Duffie 認為，聯準會不得不開始行動，「他們現在還沒有被困住，但是等得愈久，就會被困得愈厲害。」

BMO 策略師 Jon Hill 持這個觀點，他認為，正因如此，聯準會可能會比預期更早地中止縮表。