〈蘋果財報略優〉iPhone上季推估賣6590萬支 銷售疲弱問題仍難以改善

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週二 (29 日) 發布的財報略略優於預期，也幫助股價盤後大漲 6%，即使各項業務表現不差，但從財報中還是凸顯出，iPhone 業務正在下滑，而且看不出解決之道。

蘋果表示，假日季的 iPhone 營收較去年同期大減 15%，一改多年以來的趨勢，造成蘋果自 2000 年以來，首次在假日季的營收下滑。儘管本季公司營收仍有 843 億美元，但仍比去年同期下跌了 5%。

蘋果自本季之後，不再公布 iPhone 銷售數字。而根據 Strategy Analytics 發布數據，2018 年第 4 季 (即蘋果 2019 年第 1 財季) 的 iPhone 出貨量估計為 6590 萬支。如果這個數字正確，那麼相較去年同期的 7730 萬支，銷售量減少了 1140 萬支，約 15% 的減幅。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 將 iPhone 的銷售下滑歸因於多種因素，包括匯率、電池更換計畫大受歡迎，以及電信商補貼的減少等等。庫克還指出，中國「更為嚴峻」總體經濟狀況的影響。蘋果公布的大中華區營收為 131.7 億美元，低於去年同期的 179.5 億美元，大減 27%。

更糟的是，蘋果未能看到這些負面條件改善的可能，蘋果財務長 Luca Maestri 指出，這些因素下一季仍會繼續影響 iPhone 的表現。此外，庫克也承認了一個無法改變的趨勢，就是人們更換新機的期間延長。

(圖: AFP)

降價似乎是目前庫克所想得到的暫時改善方式，在財報會議中，庫克認為美元的走強造成許多市場的售價變貴，因此自 1 月開始，他們已經部分或全部消化匯率的影響，讓新機當地的售價與 1 年前大致相同。

相對於解決 iPhone 銷售變差的問題，蘋果似乎希望把重點轉向其他產品與服務。Maestri 說：「我們將從其他業務中獲得很好的營收。」

不過，並非所有分析師都能同意這種觀點。Synovus Trust 資深投資組合經理 Dan Morgan 說：「蘋果目前正處於過渡期，我仍然相信蘋果將繼續保持產品為公司的核心，而服務部門仍然只是輔助。」