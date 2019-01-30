〈分析〉華為若遭美封殺 這4檔電信設備商將受惠

美國司法部週一 (28 日) 正式向華為與其財務長孟晚舟提起總計 23 項的刑事指控，其中有 13 項主要是針對華為財務長孟晚舟與 3 家華為子公司，罪名包括電匯詐騙、詐欺銀行、妨礙司法公正、洗錢，與受制裁伊朗進行業務。

美國封殺華為，分析師開始討論，華為等中國大型電信設備商被禁止與美商交易的多空可能性，預期這四檔北歐電信設備廠 Adtran (ADTN-US) 週一漲逾 4%、諾基亞 (NOK-US)、Ericsson (ERIC-US) 和 Ciena (CIEN-US) 將獲得轉單而受惠。

美光學零件供應商營收受挫

MKM Partners 總監 Michael Genovese 認為，華為最終恐怕完全被禁止採購美國零件，這對其光學零件市場的供應商來說是壞消息，他們的產品是華為生產光纖網路基礎設施不可獲缺的零件。Genovese 估計，華為在該產業營收總額占比約莫 15%。

自美國司法部宣布消息以來，美國一些該產業的企業股價便已走跌，NeoPhotonics (NPTN-US) 曝險最高，因華為約占其營收總額 40% 以上，週一該公司股價下滑 2.4%，次日再跌 2.2% 左右。其他兩家位於美國的供應商 (華為在其營收總額占比均約 15%) 也雙雙走跌：Lumentum Holdings (LITE-US) 週一下跌 3.5%，週二挫逾 6%；II-VI (IIVI-US) 兩日分別下跌 1.5% 和 2%。

Lumentum 對華為的曝險還可能進一步加深，因為華為是 Lumentum 的 3D 傳感業務潛在客戶 (3D 傳感是打造智慧手機中的感應器，例如 iPhone 上的 Face ID)，華為日後的手機也可能套用此技術。

倘若華為被禁止再採購美國零件，與一些中國電信設備製造商相比，美國光學元件供應商損失的營收恐怕更嚴重，因為中國廠商目前顯然已有預先訂購的庫存。

Genovese 週二公布的報告指出，「根據我們檢視，華為、中興和烽火通信均已建構了光學元件的庫存，雖然近期內產業業績可能很樂觀，但投資者不可能會太信賴這點，除非看到美國沒有確實封殺華為，作為中美貿易協議的一部分，或者與司法部和解。」

北歐同業近期看俏

全球捲起無線網路 5G 浪潮，寬頻轉向 10G，光纖網路也升級，此時若競爭者少一家華為，將給予西方企業一股支撐力，畢竟西方企業常以較高價格生產同級別產品，業界競爭者包括 Adtran (ADTN-US) 週一漲逾 4%、諾基亞 (NOK-US)、Ericsson (ERIC-US) 和 Ciena (CIEN-US)。

Genovese 預期，5G 花費的決議可能讓這些北歐電信設備廠在未來一年取得華為的市場份額，「我們預期，今年諾基亞和 Ericsson 可能踩在華為身上，取得其在南韓和日本的市占，並於 2020 年在 5G 橫掃歐洲大陸時取得大幅份額。」

華為為中國 5G 網路提供設備，若將其自重要供應商行列中除名，自然會阻礙進展。

Genovese 認為中國今年無法建立全國性的 5G 網路，進度將落後南韓和日本。

但如果封殺華為，也會阻礙歐洲 5G 野心。德意志電信近期警告，如果剔除華為，恐會讓歐洲推行 5G 的時間延後長達 2 年。