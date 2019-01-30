小摩：牛熊之辯即將揭曉！S&P500關鍵阻力就在2713點

1 月美股回檔究竟是重返牛市，或者只是下一波熊市前的反彈？摩根大通圖表分析師說，市場就要揭曉了。

S&P 500 去年度過了 1931 年以來最糟糕的 12 月，2019 開年來短短 4 週漲幅超過 5%，且自去年平安夜低點上漲了 12%，但市場仍未走出困境。

摩根大通分析師 Jason Hunter. 表示，倘若 S&P 500 指數突破關鍵阻力 2713 (約較週二交易水準上升 70 點)，那就能確認牛市還活著。

Hunter 週一報告指出，「S&P 500 指數的反彈趨勢能延長到 2585 至 2630 區間，但前方還有許多難關，下一輪阻力位於 2713 至 2741。我們認為該區域和其他附近水準是此波反彈的關鍵拐點，可判斷究竟回歸熊市或重啟長期牛市循環。」

小摩分析師綜合 Fibonacci 回撤水準以及 100 日 MA 和 200 日 MA 判斷該水準為關鍵。

分析師補充，只要 S&P 500 第一季都守在 2511 點以上，那他仍然看漲。

由於市場樂觀看待中美貿易爭端解套、正面的財報以及 Fed 貨幣政策轉向，激勵股市復甦，現在股市已經接近轉捩點，證實這波是往長期牛市走，而非熊市前的反彈，但在抵達此轉捩點前，還有一些障礙要清除。

Hunter 表示，「鑒於宏觀經濟風險的本質，可能要出現有建設性的重磅消息，才會有明確的突破點。最終，目前市場還是要看中美貿易戰能否解套、美國貨幣政策是否轉向，以及中國能否推出足夠的財政刺激措施，來延長經濟成長和美股牛市循環。」

雖然摩根大通預期市場到第一季末之前不會有所突破，但近期的價格走勢、產業表現和「跨市場訊號」已經讓該投行分析師更加樂觀。

他們認為還有其他因素可以描繪出更樂觀的景象，包括晶片股和銀行股相對表現強勁，這些產業或許是讓投資者判斷市場是否能突破的早期訊號。