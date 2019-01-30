微軟股價預計週三見「死亡交叉」 盤後財報將成漲跌關鍵

微軟 (Microsoft Corp)(MSFT-US) 在 2 個月前成為美股市值龍頭，不過，隨著本週美股動盪，微軟似乎也準備跟隨其他同業，在股價上出現「死亡交叉」的技術型態。

本週，在 Nvidia(NVDA-US) 財測預警之後，投資人對科技股抱持謹慎態度。微軟股價也跟隨趨勢連兩天下跌，繼週一挫 2% 之後，微軟週二再跌 2%，以每股 102.94 美元作收。

FactSet 數據顯示，微軟的 50 日移動平均線，週一由 104.8474 美元下跌至 104.7608 美元，與此同時，200 日均線從 104.6274 美元升至 104.6726 美元。而自 1 月初以來，微軟的 50 日均線平均每天跌 0.0690 美元，而 200 日均線每天上漲 0.0630 美元，表示到週三時，50 日均線將向下突破 200 日均線，形成死亡交叉。

(圖表取自 Market Watch)

華爾街分析師普遍相信，死亡交叉代表著短線的下跌趨勢將轉為長期下滑。

其他美股科技股，在去年底都已經紛紛出現死亡交叉信號，亞馬遜在 2018 年 12 月 12 日，Google 在 2018 年 11 月 15 日，蘋果在 2018 年 12 月 20 日，Facebook 更是早在 2018 年 9 月 20 日就已見到死亡交叉。

微軟前一次出現死亡交叉，是在 2016 年 6 月 23 日，在此後的 2 個交易日，微軟股價下挫 4.7%，但在 3 個月後上漲了 14%。在當年 8 月 8 日以後，50 日均線又站回 200 日均線之上。

而週三盤後，正巧是微軟財報公布日，分析師預計 EPS 可以來到 1.09 美元至 1.16 美元，連續 10 季獲利。根據 FactSet，微軟過去 10 季的獲利均超過預期，過去 6 季的營收也超過預期。在過去 20 季中，有微軟的股價有 15 季在財報後第一個交易日上漲，平均漲幅 3.9%，5 次下跌的平均跌幅則為 4.3%。