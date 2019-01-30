美股小跌、蘋果股漲 台股狗年封關拚收紅

台股昨 (29) 日受台積電與美股回測拖累，下跌逾 80 點但仍力守 5 日線，儘管美股昨日微幅走低，但蘋果最新公布財報符合預期，帶動股價大漲 4%，法人預期，根據歷史經驗，台股封關日有 8 成以上收紅，如今天蘋概股價能順勢表態，搭配成交量能放大，台股可望收紅封關。

美股四大指數漲跌互見，僅道瓊指數上漲 51.74 點、0.21%，收 24579.96 點、S&P 500 指數下跌 3.85 點，收 2640.00 點、那斯達克指數下跌 57.40 點，收 7028.29 點、費城半導體指數下跌 18.15 點，收 1236.25 點。

台股昨日受到台積電晶圓瑕疵事件影響拖累大盤走勢，加上美股拉回整理，主要亞股普遍走跌，台股也難逃賣壓襲擊，下跌 85 點，收在 9931.59 點，守住 5 日線。

美股 29 日重點聚焦蘋果最新財報，根據蘋果公布的最新財報，營收與每股純益皆優於預期，其中第 1 季營收 843 億美元，高於預期 839.7 億美元、每股純益 (EPS) 4.18 美元，也高於預期 4.17 美元。另外，iPad、Mac 和可穿戴設備等產品營收皆優於預期。服務性營收毛利率為 62.8%，高於去年同期。

法人認為，台股狗年封關日是否能夠順利收紅，關鍵取決於占成交量逾 5 成的蘋概類股表現，但考量美股連續 2 日交易日拉回整理，日、韓股今早開盤也小跌開出，主要亞股是否遇賣壓也將左右台股今日走勢。

