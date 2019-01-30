美股盤後 – 蘋果光乍現 盤後股價飆漲 美股小幅收低

華爾街關注最新的企業財報及美中貿易突破的可能性，週二 (29 日) 美國股市小幅走低，市場將焦點投放在盤後公布最新財報的蘋果。

週二 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 51.74 點，或 0.21%，收 24579.96 點。

S&P 500 指數下跌 3.85 點，或 0.15%，收 2640.00 點。

那斯達克指數下跌 57.40 點，或 0.81%，收 7028.29 點。

費城半導體指數下跌 18.15 點，或 1.45%，收 1236.25 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊中有 6 個板塊上漲，能源、工業與原物料板塊領漲；非必需消費品、美國 ADR 與電信服務板塊走跌。

S&P 500 指數所有板塊表現。(圖：finviz)

尖牙股 (FAANG) 全面下跌。Netflix (NFLX-US) 下跌 2.01%；臉書 (FB-US) 下跌 2.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.69%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.04%； Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.94%。

蘋果盤後公布最新財報符合華爾街低調的預期，帶動該公司盤後股價暴漲 4%。

蘋果股價走勢圖。

蘋果 2019 財年第一季營收為 843 億美元，高於預期的 839.7 億美元，每股純益 (EPS) 4.18 美元，亦略高於預期的 4.17 美元。

儘管 iPhone 營收低於預期，iPad、Mac 和可穿戴設備等產品營收皆優於預期。服務性營收毛利率為 62.8％，高於去年同期的 58.3%。

Nvidia 再次領跌半導體類股，AMD (AMD-US) 下跌 4.61%；美光 (MU-US) 下跌 1.86%；高通 (QCOM-US) 股價下跌 2.45%；Intel (INTC-US) 下跌 0.36%。

繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 週一下調第四季度營收預期，週二又遭投行降評，Nvidia (NVDA-US) 股價連續兩日暴跌，收跌 4.64% 報每股 131.60 美元。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.81%、高盛 (GS-US) 上漲 0.42%、摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.28%、富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.06%。

台股 ADR，台積電 ADR (TSM-US) 重挫 2.96%。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.58%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 1.54%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上跌 0.29%。

企業財報消息，截至週二盤中交易時段，超過 70% 的企業財報超出分析師的預期， 3M、藥廠 Allergan 和 Verizon 財報皆優於預期，帶動股價上揚。

受到美國市場銷量萎縮與川普關稅的影響，哈雷摩托 (HOG-US) 第四季獲利遠遜於市場預期，創 2009 年以來最大差距，促使該公司股價收跌 5.03%。

華爾街分析

本週是本財年最繁忙的一週，S&P 500 指數中的 100 多家公司將公布其季度業績，Cornerstone Capital Group 股票策略師 Michael Geraghty 表示：「記住 S&P 500 成分股大約一半的收益來自海外是非常重要。」

Geraghty 表示：「來自美國以外的經濟數據仍然非常疲弱，我認為一些投資者並不完全了解這些海外經濟疲軟的程度，以及這對美企獲利造成多大影響。」

蘋果盤後公布最新財報符合華爾街低調的預期。(圖：AFP)

KeyBanc Capital Markets 分析師 Andy Hargreaves 近期在一份報告中寫道：「我們認為蘋果的整體風險和報酬是中性的，儘管庫藏股回購和強大的客戶忠誠度提供一定程度的保護，但我們認為很難解決 iPhone 部門所面臨銷量和價格的挑戰。」

美中新一輪談判即將展開。白宮經濟顧問庫德洛週二表示，川普總統對中國和美國在 3 月 1 日截止前達成協議，抱持樂觀的態度。

Northwestern Mutual Wealth Management Co. 首席投資策略師 Brent Schutte 表示：「英國脫歐、美中貿易、聯準會等都在進行中，所以我認為有一些希望，每個人都在朝著某種解決方案的方向發展，市場可以自行決定，等待看到會發生什麼。」