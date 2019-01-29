〈房產〉國泰房地產指數：去年Q4新北房市成交價量雙雙下滑

最新發布的國泰房地產指數顯示，去年第 4 季較上一季價漲量縮，較 2017 年同季價穩量增。報告並指出，受九合一選舉影響，全台房市買氣表現不盡理想，且新北市可能成交價較第 3 季及 2017 年同期都下跌，成交量也同步下滑。

國泰房地產指數是由國泰建設 (2501-TW) 與國立政治大學台灣房地產研究中心合作，今 (29) 日發布 2018 年第 4 季調查結果。報告強調，都市更新條例修正案通過，為房地產市場帶來可能的利多，但近期兩岸關係緊張、政治紛擾，可能對未來國內房市景氣造成外在干擾。

報告指出，2018 年房市表現較 2017 年佳，但長期來看，成交量仍處相對低檔，未來是否復甦仍有不確定性，預期整體房市特別是台北、新北及桃竹地區，仍將維持盤整修正的格局。

調查結果也顯示，2018 年第 4 季各地區表現，去年第 4 季可能的成交價較前一季，除新北市成交價下跌外，其他地區均上漲；相較 2017 年同季，除雙北地區下跌外，其他地區均呈穩定或上漲。各地區成交量指數相較前一季，除台北市、台南市維持穩定外，其他地區均減少 3 成以上；相較去年同季，除新北市減少外，其他地區成交量均呈穩定或增加。

從 4 季移動長期趨勢來看，報告也指出，台北市及高雄市價格均接近波段高點，但成交量呈現兩極發展，台北市成交量位處低檔，高雄市成交量增加已超過波段高點；台中市價、量均為近期波段高點。另外，九合一大選後拼經濟替房市創造利多題材，但選後單月價量表現並無數據顯示轉好，面對未來房地產市場仍應審慎以對。