〈房產〉新春房市交易開紅盤 永慶：全台門市1月交易量年增2成

春節前，永慶房屋統計全台門市 1 月全台交易量，較去年 12 月微減 1%，與 2018 年同月相比則成長 2 成，為 2019 年開紅盤，其中並以雙北市、新竹縣市與高雄表現佳。

根據永慶房產集團研展中心統計：門市交易量與去年同月交易量相比，今年 1 月以雙北市、新竹縣市與高雄表現相對亮眼，成長幅度都在 2 成以上，觀察七大都會區交易量變化，北市增加 26%，新北成長 21%，桃園增加 15%，新竹縣市量增 23%，台中與台南分別增加 15% 與 11%，而高雄則大幅成長 32%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，九合一大選底定後，遞延的買氣出籠，看屋、購屋腳步加快，推升 12 月房市交易增溫，這股遞延買氣也延續至 1 月，雖農曆春節將至，民眾年前採買、辦年貨等活動讓購屋腳步放緩，但民眾購屋意願仍高，1 月房市交易量僅較 12 月微縮 1%，幾乎是持平開出，顯示房市交易量已連兩個月較選前有 10% 以上的成長。

謝志傑說，永慶全台門市 1 月成交量與去年 1 月相比，則交易量成長約 2 成，顯示民眾購屋信心確實有回升跡象，在沒有政策影響之下，房市回歸市場機制，只要買賣雙方價格認知產生共識，交易量就有再放大的機會。

不過，謝志傑補充，由於民眾購屋信心回升，也讓部分屋主售屋態度轉趨強硬，但買方不追價的狀況下，交易量縮的狀況就會出現。觀察 1 月中古屋房價發現，七大都會區中僅雙北市房價下跌，北市下跌 1.5%、新北跌幅 2.2%，其餘五大都會區房價都呈現小幅上揚，綜合觀察全台七都價量表現，雙北市房價走跌，符合民眾購屋期待，因此 1 月交易量較去年 12 月呈現小幅成長，但桃園以南五大都會區房價都小幅上漲，雖然上漲幅度都在 2% 左右，但買方就出現縮手跡象，1 月房市交易量小縮，「有價就無量」的狀況持續發生，顯示價格仍是成交關鍵。