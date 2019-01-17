〈房產〉2018年北台灣新建案推案1.11兆元 創史上第三大量 年增37%

據市調機構統計，2018 年北台灣（新竹以北含宜蘭縣）新成屋、預售屋總推案量達 1.11 兆元，創下史上第三大量紀錄，僅次於 2013 年、2014 年。住展企研室經理何世昌表示，由於前年底前雨遮新制上路前的搶照潮，以及房市買氣回升與價格回穩等利多消息，激勵建商推案意願，預期今年推案量將將會進一步放大。

住展統計顯示，2018 年北台灣地區新建案推案量 1.11 兆元，比 2017 年大增 2805 億元，年增約 37%，為史上第 3 次突破兆元水準。

依各縣市表現，台北市去年推案量大幅成長至 3000 多億元，睽違 7 年後重返 3000 億元大關，主因是蛋黃區出現豪宅推案潮，如「元利信義聯勤」、「冠德信義」、「敦南寓所」等案，且各行政區案量又普遍比前年增加，致使北市爆出近年罕見的大量，尤以大安、信義、中山與內湖等區推案最踴躍，案量均超過 3 百億以上。

新北市為北台灣推案量最高的縣市，去年案量突破 4000 億元，達 4098.65 億元。雖然新北市推案量龐大，年增僅約 7%，增加的力道並不強。

何世昌分析，新北市年增幅較少的原因，除了原本基期較高之外，新北市豪宅推案冷清也是主因之一。由於新北市豪宅需求與價格依然依迷，不像台北市豪宅市場那麼有生氣，於是建商把主力放在一般住宅與首購市場，新釋出的豪宅案寥寥可數，導致新北市案量難以大幅上升。

北台灣推案量成長力道最強勁的地方為新竹地區，去年推案量暴衝到 1200 多億元，較 2017 年勁揚逾 1.2 倍。

受惠於電子科技業景氣榮景，新竹去年房市甜蜜蜜，完銷建案高居北台灣第一名，促使建商推案信心驟增。而竹科客眾多的關埔（關長、光埔）重劃區，全球人壽兩件合建案、「FB 計畫 - 文心匯」等建案都有不錯的銷售成績。

宜蘭是去年唯一推案量負成長的縣市，去年推案量不到 180 億元，年減近 9%。案量衰退的關鍵，在於宜蘭去年房價快速下修，一年內跌掉約 10％，削弱買方購屋意願。當市場買氣轉淡，建商順勢放慢推案步調。