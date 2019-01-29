【華冠投顧】幸運星-國內外利空夾及痛失萬點？？？驚守五日線！！需要抱股過年嗎？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：3708 上緯投控、1795 美時、2330 台積電、2408 南亞科、6182 合晶

台股昨日上萬點，昨晚無常來襲利空夾擊…… 輝達（NVidia）下調財務預期，理由是因為中美貿易戰導致宏觀經濟狀況惡化，中國遊戲晶片需求疲軟且資料中心銷售低於預期所致，收盤股價大跌 13.82% 導致費半下挫 2.08%。國內也不平靜，2330 台積電南科廠由於化學材料商供應不合格材料，導致上萬片晶圓報廢而延後出貨，加上美國司法部正式向華為與孟晚舟提起刑事指控，今日台股跳空殺很大！！半導體權王 2330 台積電（跌 6.5 元）、2408 南亞科、2454 聯發科、3711 日月光投控、3105 穩懋、6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、8086 宏捷科、2498 宏達電…… 均下殺，使大盤盤中大跌超過百點，尾盤金融大軍護盤迅速收斂跌點至 81 點，驚險守住五日線，成交量縮為 880 億！OTC 指數跌幅相對少僅跌 0.37%，成交量縮為 220 億！！

每次盤醜醜時，幸運星的生技股都特別會…… 水水的……1/23 幸運星分享全國會員的【時時美麗】裸鑽 1795 美時 74…83.8，今天還是逆勢創新高……1/24 學員教學的風電【上大尾】3708 上緯投控 77…93.3，也逆勢再大漲 3.6% 並創高…… 恭喜聽老師《股市幸運星》節目的聽眾級粉絲一起來鑽證！！有錢持續大家一起賺！恭喜發財囉……

大盤萬點又被無情的利空給打回來…… 再來大盤會如何發展？？？？

需要抱股過年嗎？？？

今天資金自半導體移轉到低基期電機機械族群？？

下一波領頭羊在哪裡？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。