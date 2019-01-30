◆盤勢分析

1. 因美國正式起訴華為，市場擔心中美貿易衝突升溫，加上觀望 APPLE 即將公布季報，周二美股震盪整理，最終收盤四大指數下跌 - 1.45%~+0.21%。其中，半導體類股 NVIDIA、AMD、台積電 ADR、美光跌幅超過 1.5%，APPLE 下跌 1.04%，科技股表現相對疲弱。盤後 APPLE 公布第一財季 EPS 4.18 美元，略優於市場所預期 4.17 美元，盤後股價上漲超 5%。

2. 因美國科技股財報不佳，加上美國司法部正式起訴華為的訊息傳出，周二亞洲股市普遍走弱。台股在 2330 台積電下跌拖累，指數晨間跳空低開，一度回測 9900 點，尾盤因摩台結算與亞股轉升，最終台股跌幅收斂，報收在 9,931.59 點，下跌 81.74 點，跌幅 0.82%，萬點得而復失。

3.OTC 指數在開低震盪，終場收 129.18 點，下跌 0.38%，結束近期的連四紅走勢，但仍維持沿五日線攀高的偏多格局，目前下檔的支撐為 126.16 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股跳空收小黑 K 線，暫守 5 日均線之上。

(2) 量能：成交量縮至 881.98 億元，預期農曆春節前不易放大。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 31.02 億元；外資 - 17.13 億元、投信 - 5.01 億元、自營 - 8.88 億元。

5. 電子類股

(1)IC 設計：新掛牌的矽智財 6643 M31，近日股價高檔震盪，帶動 6533 晶心科、3529 力旺等相關的族群，股價周二逆勢走強。6202 盛群法說公布 2018 年獲利 (EPS4.7 元) 與股利政策，市場預估殖利率高達 6%，股價創近期新高；3034 聯詠衝刺 TDDI 出貨，外資調高評等，股價強勢上漲；2379 瑞昱 2019 年三大產品線出貨增溫，股價量出創新高。

(2)PCB：上游玻纖布大廠 5475 德宏，轉型切入複合材料液化石油氣瓶業務，年後有望投產，股價再度爆量上漲；6141 柏承軟硬結合板逐步放量，2019 年有望轉盈，激勵股價直奔漲停。此外，3037 欣興、5349 先豐、8046 南電收盤上漲超過 1%。

6. 非電子類股

(1) 製鞋：9938 百和高檔震盪，9910 豐泰、9904 寶成收上漲超過 1%。

(2) 鋼鐵、風電：5009 榮剛因 2019 獲利展望佳，國內法人給予買進評等，周二股價上漲 3.88%。躉購費率即將周三拍板，經濟部長釋出市場不宜將離岸風電簡化為價格問題，市場解讀將有利風電業者，激勵 3708 上緯投控、9958 世紀鋼近期轉強，股價持續上攻。

7. 重點訊息：

(1) 聯電上季由盈轉虧 Q1 續淡: 2330 聯電 29 日召開法人說明會並公布去年財報，去年第四季因為訂單減少及產能利用率下降，導致單季由盈轉虧且每股虧損 0.14 元，但 2018 年全年仍維持獲利，每股淨利達 0.58 元。聯電預期第一季營運續淡，晶圓出貨預估季減 6～7％。2019 年資本支出為 10 億美元仍將較 2018 年的 7 億美元增加。

(2) 瑞昱獲利靚 去年 EPS 8.57 元: 2379 瑞昱公告 2018 年營運成果，稅後淨利達 43.51 億元，寫下近 4 年以來新高。瑞昱看好 2019 年在網通、PC 及多媒體等三大產品線將可望持續成長，對 2019 年營運將可望抱持比 2018 年更樂觀的態度，屬於少數對於 2019 年持正向看待的半導體廠。

