台股盤後—台積電拖累 指數下挫逾80點 仍守穩5日線

台股今 (29) 日受到美股科技股回檔影響，加上台積電因晶圓瑕疵將影響良率，股價走弱壓抑大盤表現，指數開盤隨即跳空下挫，失守昨 (29) 日站回的萬點大關，台塑四寶也未能撐盤，盤中指數更一度跌破 9900 點，使跌幅擴大至逾 110 點，所幸在國泰金與富邦金等金融族群相對持穩下，跌幅逐漸收斂，終場下挫 81.74 點，以 9931.59 點作收，成交量為 880 億元，站穩 5 日線之上。

台股今日上市類股中，僅光電、運輸、網通、其他、資服、橡膠、金融、百貨、水泥指數收紅，又以光電族群表現最強勁、漲幅逾 1.1%，跌幅最重的則為半導體指數，下挫逾 2.3%。

櫃買市場今日表現同樣弱勢，終場下跌 0.49 點，以 129.18 點作收，終止日 K 連四紅，成交量為 220.6 億元。上櫃指數部分，除鋼鐵、機械、光電與其他指數收紅外，其餘指數均收黑，又以網通指數跌幅最重、超過 0.9%。

蘋概三雄方面，台積電傳出因採用不合格化學原料，14B 廠晶圓生產良率受影響，受此消息衝擊，今日開盤股價表現弱勢，早盤跳空後開低走低，跌幅一度逾 3%、下跌 7 元，盤中跌幅稍微收斂，終場下挫 2.84% ，以 222.5 元作收，重新站回 5 日線。

股王大立光今日股價開低走高，午盤後站回平盤之上，並一路向上走高，終場上漲 1.61%，以 3780 元作收，站回 5 日線。鴻海今日表現同樣弱勢，終場下跌 1.27%，以 69.9 元作收，失守 70 元關卡，並跌破 5 日線。

IC 設計族群今日表現強勢，盛群漲幅超過 4%，瑞昱上漲逾 3%，聯詠、旺玖、力旺漲幅逾 2%。

風電族群今日受到躉購費率可望上調帶動，上緯投控強勢大漲超過 6%，中鋼構上漲超過 2%，華城、亞力小漲超過 1%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日跌破萬點，回測 9900 點支撐，即便觀望氣氛出現明顯拉升，大盤出現拉回情況，但下檔還是有明顯買盤支撐，量能續呈現萎縮格局，顯示市場沒有持續追殺意願，盤面維持偏多格局不變。

蔡明翰預期，今年春節假期相對較長，觀望氣氛一定較重，預期明 (30) 日的農曆年前最後一個交易日，大盤不會出現太大的波動性，持續處於量縮整理，建議適量抱股過年，等到開春後包括美中貿易戰、美股科技股財報出爐後，不確定因素逐漸消除，再做加碼動作。