〈房產〉雙北市購屋力道強 去年家戶購屋比持續走升

2018 年全台房市場緩步回溫，六都買賣移轉棟數跟 2017 年各有增減，房仲業者依六都地政局及民政局資料，統計近 3 年六都家戶購屋比，各都近 3 年多緩步走揚，尤其雙北、台南一路走升，2018 年台北市家戶購屋比 2.54%、新北市 3.63%，台南市也突破破 3，家戶購屋比 3.05%。

台中市則達 4.10% 持平，高雄市則是小幅下滑 0.08 個百分點，但仍站穩 3.02%，維持在 3% 以上，桃園市則一路走跌，去年減少 0.22 個百分點，家戶購屋比降至 4.28%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，去年房市持續緩步回穩的基調，不過受年底大選影響，下半年拉抬力道不足，年底六都交易量並不如預期，雙北市及台南有賴上半年創造佳績、下半年穩固基本盤，因此家戶購屋比有所成長；此外，去年台商回流、資金回流，即使部分資金挹注於雙北豪宅，但不動產市場受惠最多莫過於工業用地、廠房及辦公室等類型的不動產，住宅市場緩步回溫，全台六都表現也強弱不一。

全台六都去年相較前年的家戶購屋比，三都上揚、一都持平、兩都走弱，上揚的三都分別是台北市成長 0.34 個百分點最多，家戶購屋比 2.54%，其次為新北市增加 0.23 個百分點，家戶購屋比 3.63%，台南也增加 0.15 個百分點，家戶購屋比來到 3.05%，台中市持平，連續兩年家戶購屋比保持在 4.10%，高雄市略降 0.08 個百分點，家戶購屋比 3.02%，桃園市表現最不理想，雖然維持 4 字頭，去年下獎 0.22 個百分點，家戶購屋比 4.28%，但近三年一路走跌。

郎美囡分析，房市信心增強、台商資金回流在去年受惠最明顯的區域在雙北市，畢竟大台北地區挾帶政經優勢，豪宅也受到帶動，而台中市買賣量有增加，但因為家戶數也有增加，因此數據上表現持平。

高雄市去年明顯受選戰影響甚深，下半年觀望氣氛濃厚，即使選後許多民眾看好，但不動產買賣頗費時，去年底還反應不出量，至於桃園市前幾年建設話題鋒健、房價相對低廉，吸引許多買方進場，如今議價彈性不如過往，且台商回流資金布局以工業用地、廠房、商辦為多，桃園、高雄等土地熱度高於住宅，也是家戶購屋比走低的原因之一。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，2018 年上半年交易量尚佳，買氣提升顯著，因此許多賣方議價態度轉硬，市場回復價格拉鋸戰，尤其這次大選後，高雄市場熱絡，賣方拉高開價，買方再有興趣，看到價格也縮手，故市場信心提升，交易量反而下滑。