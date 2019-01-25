〈房產〉桃園運動宅交易 以南平運動中心週邊最熱門

去年以桃園市全年淨遷入 2.3 萬人，累計近 6 年淨遷入已達 13.7 萬人，桃園市也規劃 7 個運動中心，依實價登錄資料統計，桃園運動中心周邊交易行情，以電梯大樓而言，南平國民運動中心周邊平均總價最高，達 1602 萬，位於大溪國小多功能運動中心周邊則最實惠，平均總價僅 431 萬元。

有巢氏房屋資深研究員陳金萍表示，以交易量來看，位於桃園區南平路的南平國民運動中心周邊房市交易居冠，近一年交易量為 712 件，南平國民運動中心位於座落於南平公園內，靠近春日路與經國路一帶，已於去年 7 月試營運，附近有桃園藝文中心，中正藝文特區、經國重劃區也相距不遠，是桃園七個運動中心房價最高貴的區塊，房價保值性高。

南平國民運動中心周邊多為 30 年以上老舊透天以及 15-20 年的華廈，新案較少，以中古屋市場為主，主要交易主力還是在中正藝文特區以及經國重劃區兩大區塊，中正藝文特區內較精華的地段，有巢氏房屋桃園大興經國加盟店店長陳芬蘭指出，如臨中正路或南平路一帶，生活機能與交通相對便利，屋齡 15-20 年左右的中古華廈或大樓每坪單價約 20-25 萬元，較外圍區域的中古大樓則單價落在 17-20 萬元左右，若是 5 年內的新建案，則每坪要接近 3 字頭才買得到。

近一年交易量位居第二的是桃園八德國民運動中心 495 件，陳金萍指出，八德國民運動中心由國防部「北景雲」營區原地改建，目前已動工，預估在 2021 年完工，座落於廣福路與福國北街口，鄰近廣豐商圈，周邊生活機能完善，電梯大樓平均總價為 934 萬元，公寓總價則僅 339 萬元。

台慶不動產桃園八德永福加盟店店東林盈村指出，八德國民運動中心周邊算是八德的新興區域，除了鄰近廣豐商圈外，附近還有大湳公有零售市場，也不乏像大潤發、家樂福這類大型賣場，採買便利，以及大湳公園坐落，居住環境極佳，生活機能相當完善。

目前八德國民運動中心周邊以屋齡 3-5 年華廈居多，主要坪數規劃約 2-4 房之間，目前成交每坪約 18-19 萬左右，由於房價相對實惠，吸引不少新婚首購族群進駐。