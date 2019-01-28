〈房產〉商仲：政治風險影響全球經濟 市場資金布局移向不動產

外資商仲 CBRE 世邦魏理仕今 (28) 日發布 2019 年不動產市場展望指出，受全球政治風險影響全球經濟波動、經濟成長速度放緩，加上美中貿易戰未解、中國經濟轉型誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛轉移投資策略，增加不動產部位的持有。

同時，在經濟放緩的憂慮下，賣方採取較彈性的價格態度，使得資產價格微幅下降，未來在穩健租賃需求支撐下，租金可望微幅走揚，投資收益率將穩走緩升。

世邦魏理仕台灣顧問及交易部主管陳頌民也指出，隨著數個租戶陸續遷入 2018 年落成的新大樓，將帶動 2019 上半年淨去化量表現強勁；考量 2019 年未有新的 A 辦大樓完工，A 辦平均空置率預料將在 2019 年底下降 3.6 個百分點，來到 8.3%。

此外，企業對於辦公空間需求維持樂觀，可望為 2019 年辦公室市場帶來穩定的租賃活動。而國際共享辦公室業對於進軍台北市場的興趣高漲，預料將在 2019 年強勢崛起，成為新興的租賃需求主力。

台灣不動產市場展望，世邦魏理仕指出，據英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）預測，在國內外需求穩定擴張的支撐下，2019 年台灣 GDP 成長率將達 2.1%。出口部分，由於全球經濟成長速度放緩，將使 2019 年出口總額成長趨緩，年增率預估為 1.96％。雖然美中貿易爭端產生的不確定性將阻礙全球經濟成長，進而抑制台灣出口需求，但是部分製造業者在短期內有望受益於美中貿易衝突帶來的轉單效益。

此外，台北市政府預計，在信義計畫區推出兩筆大型開發案，可望吸引包括本土保險公司在內的多家業者投標。其中，世貿三館地上權招標案已受到投資人高度矚目，座落在信義計畫區核心地區，土地面積廣達 4860 坪，考量市中心內可開發素地稀少以及辦公室市場需求強勁，預料將成為 2019 年指標性的投資案例。

世邦魏理仕認為，台灣通貨膨脹溫和，經濟成長速度放緩，在目前低利環境延續的情況下，有利於本土企業購買自用型商用不動產。美中貿易衝突將持續衝擊全球經濟增長，並對台灣出口產生負面影響，越來越多在中國設廠生產的台灣製造業者，計劃將產線重新移回台灣，以避免節節升高的懲罰性關稅。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，觀察 2018 下半年投資交易可以發現，越來越多賣方採取較為彈性的價格態度，使得資產價格微幅下降，而在穩健租賃需求支撐下租金微幅走揚，使投資收益率略有回升。展望 2019 年，辦公室投資需求將由自用型買方主導，預估全年收益率可望上升微升至 2.68%。此外，值得注意的是，受惠於政府加強對閒置工業土地的管理，以及美中貿易爭端引起的台商回流潮，預料短中期工業地產需求將持續看俏。

在商辦市場部份，2018 年台北 A 辦平均租金為每坪 2705 元，年增率達 2.53%，部分原因來自新落成大樓的租金水準高於市場平均行情。另一方面，面對租賃需求暢旺，信義計畫區的 A 辦房東對租金態度轉趨堅定，帶動 2018 年信義基隆區 A 辦平均租金年增 2.56%，達到每坪 3075 元。由於台北市中心優質商辦供給缺乏，使得少數租戶選擇遷往非核心地區，2019 年非核心地區可望出現零星的租賃活動。

值得注意的是，在非核心地區內目前興建中的商辦大樓，已收到多組來自市中心租戶的詢問，顯示非核心地區實惠的租金水準，對租戶仍具相當吸引力。