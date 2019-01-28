〈分析〉劉鶴將赴美談判 有這三種可能結果

根據《彭博社》報導，中國國務院副總理劉鶴，將於 1 月 30 日至 31 日率團赴美，進行新一輪美中貿易磋商，但能否取得實質進展，仍在未定之天。

美中若無法於貿易戰「休兵期」(3 月 1 日) 結束前，針對中國經濟「結構性變化」一事達成協議，美國總統川普揚言，將對價值 2000 億美元的中國輸美商品，加徵關稅，使稅率由 10% 增至 25%。

本次談判，可能出現以下 3 種結果：

一、基本進展

即使劉鶴與美國貿易代表賴海哲達成協議，雙方也必須先向國家領導人報告，才能進一步判斷，該協議能否被接受。

就過去經驗來看，劉鶴和賴海哲，很少透露談判相關內容，外界只能就官方聲明，研判美中貿易磋商進展。

若兩國官員示意，將舉行另一輪磋商，代表有機會在 3 月 1 日之前達成協議，或延長「休兵期」；喬治城大學法學教授 Jennifer Hillman 指出，對貿易談判代表來說，最容易透露的，就是安排好的事情，假如雙方連有沒有下一次談判，都無法取得共識，情況肯定不妙。

二、最佳發展

假設中國提出優於美方預期的經濟改革提議，不只說服了鷹派的賴海哲，甚至川普原則上也能接受，將使市場擺脫貿易戰帶來的焦慮感，應聲反彈。

但前美國財政部官員、TCW 集團董事總經理 David Loevinger 稱，美國期待北京當局在公司治理一事上，進行廣泛變革，「這絕非易事」。

三、缺乏進展

倘若談判結束後，雙方未發表任何聲明，川普極可能於推特發文，表達他對缺乏進展的失望，使談判再度陷入僵局。

Loevinger 強調，在貿易戰過程中，華府當局的權力平衡，已傾向對中國採取鷹派態度，「很難判斷，美國會對什麼樣的條件點頭。」