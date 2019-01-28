民調：多數美國人歸咎川普造成政府關門 國家走往錯誤方向

美國國家廣播公司 (NBC) 和《華爾街日報》(WSJ) 週日 (27 日) 公布民調顯示，在美國史上最長的關門結束後，美國人對國家現狀的不滿加深，並且將主要責任歸咎於總統川普。

民主黨民意測驗專家 Peter Hart 與共和黨專家 Bill McInturff 進行了這次調查，結果顯示，63% 的美國人認為美國正在「走向了錯誤的軌道」，而不是「朝著正確的方向前進」，只有 28% 的美國人認為當前方向正確，這比去年 12 月政府關門前所做的結果 (56%vs.33%) 更差。

此外，詢問受訪者對美國的看法時，68% 使用了負面詞語，包括「災難」、「分裂」及「走下坡」等，只有 17% 使用了正面的詞句。

50% 的受訪者認為是川普造成了政府關門的災難，而 37% 的人認為問題在國會中的民主黨。

多數人不贊成川普處理邊境安全和移民問題的方式，52% 的人反對修築美墨邊境牆，45% 的人贊成。

與其他的調查結果不同，此次調查並未顯示川普整體支持度下降。他對經濟的處理得到了較多的支持，整體結果與去年 12 月相同：43% 支持 (含 29% 強烈支持)、54% 反對 (含 47% 強烈反對)。

在這種平淡無奇的支持率背後，是對川普的嚴重負面評價。只有三分之一的美國人表示相信川普有正確的目標和政策，28% 的人相信他具有當總統所應有的個人品質。

這次調查於 1 月 20 日至 23 日，以電話進行，共有 900 名成年人參加，誤差範圍為正負 3.27 個百分點。