美國強硬警告後 馬杜洛停止驅逐美國外交官

川普政府警告若美國使館人員遭到威脅或恐嚇，美國將進行 "強烈反應"，委內瑞拉隨即退讓，不再要求美國外交人員離境，並說他們對談判採取開放態度。

委內瑞拉外交部發表聲明說，極左派總統馬杜洛已暫停驅逐美國外交人員，並允許提供 30 天寬限期，與美國官員進行協商。

在川普政府承認反對派領袖瓜伊多 (Juan Guaido) 為委內瑞拉臨時總統後，飽受抨擊的馬杜洛週三宣布與美國斷絕外交關係。他給予美國外交人員三天時間離境，但川普政府說，他們不會遵守。

委內瑞拉於上週六晚間取消了驅逐命令，可能避免了與美國攤牌。但美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 警告，若對美國外交人員或瓜伊多進行威脅，美國將強力反應。

波頓週日發布推文說：「若對美國外交人員，委內瑞拉民主黨領袖瓜伊多，或國民大會使用暴力或進行威脅，將是對法律的嚴重挑戰，將遭遇強力反擊。」

代理幕僚長馬瓦尼 (Mick Mulvaney) 週日亦拒絕排除美國使用武力解決委內瑞拉動亂的可能性。

馬瓦尼週日說，「若排除任何一種可能性，我不認為有任何總統還能把事情做好。」

在週日播出的接受 CNN 訪問中，馬杜洛說，他對與美國進行對話，採取開放態度，但他與川普見面，則不太適合 -- 但並非不可能。