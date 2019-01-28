iPhone銷售前景增溫 康控-KY股價聞聲漲停

天風證券分析師郭明錤在蘋果發布財報前指出，今年蘋果 iPhone 銷售約 1.88 億至 1.92 億支，且第二季出貨量有望優於市場預期，下半年則將回升至去年同期表現，而美國券商也在最新報告中顯示，降價和中國農曆新年買氣將提振 iPhone XR 在中國的銷售，在銷售前景增溫下，激勵今日康控 - KY(4943) 股價聞聲漲停，來到 118.50 元，漲幅 9.72%。iPhone 銷售神話不再，讓蘋果聲學元件供應商康控 - KY 去年第四季營收旺季不旺，單季營收降至 14.35 億元，年減近 28%，再加上蘋果日前罕見下修財測，也導致康控 - KY 近期股價大幅修正，一度面臨 90 元保衛戰，而今日在 iPhone 銷售有望回溫消息激勵下，帶動股價站回逾一個月新高。



而除了聲學元件外，康控 - KY 今年發展重心還有車用及光學產品，法人估計，今年上半年康控 - KY 將開始量產出貨車載鏡頭及照明器，而新能源車產品也已通過認證，將於今年陸續放量，看好今年車用貢獻有望較去年倍增，全年車用營收上看 10 億元。