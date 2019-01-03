蘋果銷售不振 康控-KY上月營收難有表現 股價開低後回穩

受到 iPhone 新機銷售下滑及中機市場疲弱影響，蘋果 20 年來首度調降財測，連帶影響 iPhone 聲學元件供應商康控 - KY(4943) 今日股價表現，開盤股價即下挫，最低來到 90.40 元，而盤中買盤湧入，股價回升至 98.9 元，振幅達 8.59%。受到 iPhone 新機銷售不振影響，蘋果將去年 12 月 29 日結束的會計年度首季營收下修至 840 億美元，低於原先預期 890-930 億美元水準，導致蘋果盤後股價崩跌逾 7%。



蘋果新機賣不動也反應在康控 - KY 去年 11 月營收上，原先康控 - KY 預估 11 月營收將維持 10 月高檔表現，但由於 iPhoneXR 銷售不如預期，導致聲學客戶砍單，單月營收月減逾四成，降至 4.5 億元，遠低於市場預期。



法人表示，iPhone 新機銷售展望不如預期，導致聲學客戶下單趨於保守，降低備庫存意願，將連帶影響康控 - KY 去年 12 月的營收，恐難維持前年同期營收表現。