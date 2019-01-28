1月投資股票信心創7個月新高 終結連4月下滑

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 1 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數，達 83.63 點，較上月上升 3.89 點，來到去 (2018) 年 7 月以來新高，其中，六項指標中有五項指標上升，又以「未來半年投資股票時機」上升最多，不僅結束連續 4 個月下降趨勢，同樣創去年 7 月以來高點。

台經中心指出，本次上升幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，調查結果為 93.80 點，較上月一口氣上揚多達 19.30 點。

其次分別為「未來半年家庭經濟狀況」88.60 點，月升 1.95 點；「未來半年國內物價水準」47.05 點，月升 1.65 點，惟已是連續 11 個月低於 50 點。

「未來半年國內經濟景氣」本月調查結果為 82.80 點，月升 0.55 點，是持續 13 個月於 80-83 之間微幅震盪；「未來半年購買耐久性財貨時機」為 89.90 點，僅微升 0.20 點。

而唯一下降的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查來到 99.65 點，較上月略下降 0.30 點。

若從絕對水準來看，六項指標皆為悲觀指標。

另外，在「目前健康狀況」指標中，本月調查結果來到 130.30 點，較上月下降 0.70 點，台經中心解釋，此顯示民眾對自身健康狀況看法偏向樂觀；而「預期健康狀況」指標調查結果為 105.85 點，月減 1.80 點，仍呈現樂觀。