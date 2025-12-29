台灣12月CCI轉跌 台股居高思危？投資股票信心創半年來新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-29 10:43

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 64.3 點，較上月轉跌 0.35 點，6 項調查指標中有 4 項下降，其中，未來半年投資股票時機指標更創下 7 月以來相對低點，顯示民眾對台股創高的居高思危心態轉濃。

台灣12月CCI轉跌。(圖：台經中心提供)

此次調查中，上升幅度最多的指標為「未來半年家庭經濟狀況」來到 77.68 點，月增 0.05 點，其次為「未來半年物價水準」32.82 點，月增 0.03 點，並創 6 月以來相對高點，惟此兩項指標增幅並不大。

反觀下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，調查來到 95.94 點，月減 1.06 點，其次為「未來半年投資股票時機」26.37 點，月減 0.65 點。

「未來半年國內經濟景氣」81.39 點，月減 0.38 點；而下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，調查為 71.6 點，月減 0.05 點。

從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。