美銀美林：美股要想再現行情 得先突破40週均線

美銀美林認為，現在要說美股已結束修正還為時過早。

儘管上週五 (25 日) 美股連續 5 週收漲，但美銀美林首席股票技術分析師 Stephen Suttmeier 告訴投資人，美股目前仍處於週期性熊市的陣痛中。根據 Suttmeier 的說法，標準普爾 500 指數必須突破 40 週移動平均線才能看漲。

他以兩張圖表來解釋他的看法。第一個：標準普爾 500 指數圖表。

他指出，「12 月的走勢非常重要。市場驚慌失措，觸及長期移動平均線 200 週移動平均線，這是在長期牛市趨勢中，即使出現週期性熊市也能提供支撐的力量。」

（圖：美銀美林）

但 Suttmeier 現在專注於另一個重要的層面，「標準普爾 500 指數必須向上穿過 40 週移動平均線，現在正好在 2740 附近。」

Suttmeier 對今年股市達到這個目標充滿信心，但他警告，在此過程中股市將再次出現短期回調。

他說，「我的想法是可能會在 2346 以上形成一個區間低點。」這個數字較目前水平低近 13%。

他的第二張圖表檢測了看跌期權比率圖表中的情緒走勢，這通常被視為反向市場指標。

（圖: 美銀美林）

他說，「這裡要注意的是 25 天總看跌期權比率。」「在面對大幅反彈時走高的事實告訴我們，投資者人須對股市可以繼續走高要持懷疑態度。」

無論是否出現重大回調，Suttmeier 都認為多頭將在今年夏季重新獲得市場控制權。

他說，「這次反彈行情可能會朝向 40 週均線進軍。」「但我認為更穩定的走勢可能要到今年稍晚才會發生。」