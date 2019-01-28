富邦金董座稱中美貿易戰是今年最大變數 祭三招緩解避險成本壓力

富邦金 (2881) 去年每股盈餘 4.55 元，連 10 年蟬聯金控獲利王。董事長蔡明興表示，中美貿易戰是今年最大變數，將以謹慎態度作為因應，並祭出「提高外匯準備金資金」、「投資新興市場及澳洲」、「新錢留台」三招，緩解避險成本偏高的衝擊。蔡明興指出，今年最大變數是中美貿易戰，縱使美國升息壓力較預期減緩，仍須相當謹慎，畢竟亂流還是不少，不論對匯率、資本市場、景氣都有影響。此外，壽險營運仍面臨極大壓力，未來會思考新的投資管道或避險方式。



根據金管會最新統計，壽險業去年全年匯損高達 2,309 億元，創歷年新高。蔡明興解釋，壽險公司主要虧損並非匯率損失，而是來自台美利差擴大，造成避險成本提高，去年平均落在 100 至 150bp，但下半年提高至 300bp，甚至超過 300bp，因此長期來說，將外匯價格變動準備金資金擴大，損失時正可以列入抵銷，會是降低避險成本的最好方法。



蔡明興補充，旗下富邦人壽已於去年底率先提列 30 億元的準備金，今年提列多少仍在規劃當中，預計會提列更多來降低避險支出。



至於今年的投資重點，蔡明興認為，希望是不用避險、匯率風險低、利率高的國家。他指出，過去對新興市場投資顯得保守，考量這些國家債券及貨幣於去年跌深，將會研議提高新興市場及澳洲的投資比例，減少美元部位的投資比重。



此外，蔡明興強調，今年續期保費收入不會作為海外布局，將會留在台灣、投資台灣。