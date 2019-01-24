年節長假期間還是可以賺紅包財 國際股交易時間一覽

2018 年全年複委託交易達 2.23 兆元，再創歷史新高，顯示海外投資熱絡，儘管農曆年節有長達 9 天連假，但投資人別忽略其實海外市場多半是正常交易，甚至是港股也在初四開紅盤，有興趣參與國際行情的投資人，仍可善用複委託，看盤和投資不中斷。

圖表：永豐金證券整理。

可觀察到，國內投資人熱門交易的市場中，除夕到初四期間美、日市場均正常交易，香港在除夕上午仍維持交易，初四即開紅盤。

其中，永豐金證券強調，為滿足客戶全球化的投資時效性，農曆春節 9 天的連假期間，網路和人工接單交易均提供 24 小時交易服務。

永豐金證券總經理江偉源進一步說明，個股、ETF 和債券是複委託跨足海外的三大投資產品，由於投資人在國際市場上和產品標的可獲得更多的選擇配置和風險分散，加上全球即時資訊取得容易，預期今年的複委託交易持續蓬勃成長可期。

據券商公會的最新統計，券商複委託交易在 2017 年突破 2 兆元後，2018 年再創新天量達 2.23 兆元，年增 1956 億元，其中，國泰證券和永豐金證券已穩居複委託交易雙雄地位，去年的交易量分別為 4211 億元、3557 億元。

若從成長率來看，2018 年凱基證以年增 21.89% 最高，其次為永豐金證券成長 11.29%。

從投資市場別來看，美國市場最吸引國內投資人，占比高達 69.23%，其次是香港市場占 19.26%。

投資標的方面，直接投資個股占全體複委託成交量 51.48% 最高，其次是 ETF 占 37.75%。

江偉源表示，從海外共同基金多年累積的驚人存量和外幣計價保單熱銷，均可看到海外投資趨勢已形成浪潮。

針對金豬年上半年行情，永豐金證券也分析指出，全球股市可能迎來全面的跌深報復性反彈，包括標普 500 指數、NASDAQ 100 指數 ETF 和可能隨著美股彈升且估值較低的歐股與新興市場股市，都是值得注意的焦點。

另一方面，若美中貿易談判可達成協議，低迷已久的陸股就有發動波段反彈的可能性，建議投資人可注意滬深 300 指數或 A50 指數 ETF 搶反彈。