存美股ETF選哪檔？一次看懂熱門台灣版美股ETF與複委託美股ETF差異！

近年科技浪潮持續牽動全球資本市場。本文聚焦存股族最關注的美股 ETF，解析成分結構、核心持股與風險輪廓，並比較不同投資管道的差異。目的是協助新手在掌握科技趨勢的同時，以更高效率、更低門檻完善科技板塊的資產配置。

一、根據豐存股定期定額熱門 ETF 資料：

國外股票 ETF 佔據 3 檔 (前 15 名)

截至 2025.11.26 統計，豐存股定期定額的熱門排行標的，依高至低的排序：

00757 排名第 8 名 00662 排名第 13 名 00646 排名第 15 名

這三檔 ETF 皆與科技板塊高度連動，可見在 AI 的浪潮下，不少投資人熱衷跳脫單一台灣市場的限制，將資金配置到長期表現更強勢的美國市場。

二、00757、00662、00646 成分股比較

統一 FANG+00757 ETF 介紹

00757 ETF 成立於 2018 年 11 月 27 日，是一檔以美國上市的高成長科技股為主軸的 ETF。該基金追蹤 NYSE FANG+ 指數，以「完全複製法」進行操作，確保 ETF 表現與指數高度一致。

指數直接投資於最具未來性、成長性及話題性的美國上市科技股，投資領域橫跨人工智慧、電子商務、社群媒體、新能源車及物聯網等科技領域。

根據統一投信投資月報，

統一 FANG+00757 ETF 前十大成分股如下：

谷歌 (GOOG-US) 以 11.56% 的占比成為最大成分股，

第三則為 CRWD，占比 10.6%。

00757 成分股檔數少，目前僅 10 檔，成分股篩選須符合在美掛牌、市值至少 50 億美元，且過去 6 個月日均成交值 5,000 萬美元以上的企業。並採持股等權重，每季實施再平衡，更能反應個股成長動能與股價績效。

富邦 NASDAQ 00662 ETF 介紹

00662 於 2016 年 6 月 3 日成立， 追蹤由美國在 NASDAQ 證券交易所掛牌市值前 100 大非金融類公司組成的 NASDAQ-100 指數，指數成分股以高科技、高成長、非金融股為主要特色，涵蓋 AI、半導體、網路資訊科技、電商等多個引領潮流的產業。這些企業的盈餘成長多來自新創業務發展，是美國經濟成長的主要動力。

根據富邦投信官網，富邦 NASDAQ 00662 ETF 前十大成分股如下：

蘋果 (AAPL-US) 以 8.75% 的占比最多，

產業上以資訊技術 50.82% 佔比最多，通訊服務 15.51% 居次，非核心消費

13.56% 則排名第三。

00662 基金為境內追蹤 NASDAQ-100 指數成立時間最久之 ETF，根據證交所統計，截至 2025/11/24 規模達 582 億，為境內國外股 ETF 規模最大，也是境內追蹤 NASDAQ-100 指數 ETF 中唯一無收益分配的基金，收益將自動累積再投入，有助於複利效果的發揮。

元大標普 500 00646 ETF 介紹

00646 挑選權值最高的前 500 間美國企業作為成分股。且需符合美國的境內企業、市值達 53 億美元且近四季獲利為正數，所以篩選出來大致上都是大型股，並且能有效地反映美國市場的整體趨勢。

根據元大投信投資月報，

以下是 00646 元大 S&P 500 ETF 的前十大成分股：

最大成分股為輝達 ，持股比例 7.57%，

其次是蘋果，占比 6.99%，第三則為微軟，占比 6.09%。

成分股這些公司代表了美國各大產業的龍頭企業。

產業上以資訊技術 35.27% 佔比最多，接著是金融 12.6% 居次，非核心消費

10.31% 則排名第三，由此可見，在美國市場中，科技業具有舉足輕重的地位，龍頭企業仍以科技公司佔多數。

三、選 QQQ vs 00622 還是 VOO vs 00646 好？

雖然 QQQ vs 00622 與 VOO vs 00646 追蹤相同指數，但由於買賣管道、計價幣別不同，會產生如上表所述的差異，投資人可根據自身財務考量做選擇。

另外提醒，如果有庫存做為銀行「財力證明」貸款或是借券、質押需求，因為大部分銀行會要求提供正式文件來證明財力，如果是複委託，可以向國內券商申請「庫存餘額對帳單」，但海外券商就很難認列。 少數銀行更嚴格，要求必須是在「個人名義」之下，等於複委託也無法認列；也有銀行則較寬鬆，截圖就能認列，在此一情形下 00622 或 00646 通常會是更優先的選擇。

