網龍旗下熱門手遊《吞食天地 M》 授權營運商ASIASOFT進軍東南亞

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下遊戲研發商中華網龍 (3083-TW) 今 (24) 日宣布，旗下自製經典端遊轉手遊《吞食天地 M》，正式授權東南亞營運商 ASIASOFT，該公司曾代理魔獸世界、星際爭霸 2、楓之谷等多款知名遊戲，雙方共同合作進軍東南亞，可望再為《吞食天地 M》當地表現挹注強勁動能。

網龍去年 9 月新推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》，為以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地 Online》完整復刻打造，帶動網龍去年營收較 2017 年大增逾 6 成，達到 6 億元，並使網龍去年第 3 季成功單季轉盈。

法人指出，網龍去年上半年的 1982 萬元虧損額，可望靠 9 月單月獲利來彌補，而 10 月的獲利表現，也有機會與 7、8 月虧損額相抵銷，前 10 月已成功損平，去年全年可望順利轉盈，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻。

而網龍今日也宣布，《吞食天地 M》進軍海外的營運商已敲定，將由東南亞知名遊戲營運商 ASIASOFT 負責，該公司總部位於泰國曼谷，曾代理過魔獸世界、星際爭霸 2、楓之谷、熱血江湖、武林群俠傳、天子傳奇、仙境傳說 2(RO 2)、LUNA、全民足球、反恐行動、RF Online、Phantasy Star Online 2 等多款遊戲，營運版圖及經驗多元豐富。