【華冠投顧】台股量縮拉回，OTC逆勢漲0.39%，留意尾盤偷拉股!

美股回跌，台股開低震盪，權值股休兵，中小型股活潑，指數終場下跌 48 點，跌幅 0.48%，以 9846 點作收，成交量再縮至 653 億元，價跌量縮格局。

美股昨日漲多回檔 301 點，跌幅 1.22%，主因，美中新一輪談判取消，不過白宮經濟顧問出面否認，傳美將引渡孟晚舟再掀風波以及美國政府關門還有 IMF 降全球經濟成長預估等。台股前天量縮創高，昨日繼續量縮收紅，都不是好盤，今日果然拉回，但是今日的價跌量縮我們認為卻是好盤! 量縮下跌屬良性漲多回檔，在籌碼面持續有利多方下，回檔幅度有限，請大家好好把握! 近日大盤指數強，中小型股就弱，指數不強，中小型股就強! 今日上市跌 48 點，跌 0.48%，OTC 卻漲 0.38%! 族群個股也是一樣，輪動非常快速，因農曆年將至，成交量小之故，今日強，明日弱，今日弱，明天強! 續航力明顯不足! 尾盤被動元件族群個股偷偷拉，國巨 (2327) 拉至平盤 316.5 元，華新科 (2492) 拉至 166 元，漲 3 元，大毅 (2478) 收盤漲 1.18% 收 51.6 元，光學股玉晶光 (3406) 由黑翻紅，拉至 218.5 元漲 1.5 元，留意明日表現!

農曆年將至，大盤成交量急縮，中小型股表現優於大盤，建議大家操作重心擺在剛起漲的中小型股身上。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估