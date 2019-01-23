【華冠投顧】封關前台股震盪!個股表現!逢低壓寶!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、4994 傳奇、3661 世芯 KY、6180 橘子、2327 國巨。

台股盤勢分析:

末班車

中、美貿易戰再起，美股四大指數全面拉回。台北股市早盤小跌 - 25 點開出，在欠缺追價買盤下；加權指數全場平盤下震盪，終場下跌 - 48 點作收，收在 9846 點，成交量 653 億。

昨晚的美股是漲多拉回?! 還是中、美貿易戰再起?! 如果這個問題要我回答… 武傑認為前者會是最佳答案!! 從早盤亞股的表現來看，基本上並沒有受到中、美貿易戰的影響；唯獨台股在周選結算的影響下，指數受到比較大的壓抑。這樣的情況，在先前幾次的結算日都可以見到；剛好可以印證我們先前說… 黑手不希望指數漲太快的情況。展望封關前的行情，因為量能已經開始縮小；所以指數空間研判沒有太大的空間，建議就中性偏多看待即可。但中、小型股依舊持續輪動，紅包股的『末班車』加班發車，鎖定好股逢低佈局看法不變。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6278 台表科、3530 晶相光、3105 穩懋、4147 浩鼎、2449 京元電、9958 世紀鋼… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5264 鎧勝 KY、6147F 頎邦、2302 麗正、4190 佐登 KY、6533 晶心科、6438 訊得… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。