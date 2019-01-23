【華冠投顧】大盤後續走震盪、生技類股花齊放

鍾騏遠 分析師

大盤分析》》

加權指數今天是為季線扣抵發動點，但是指數下跌，代表後續季線將會下彎，加上 KD 指標已出現空方交叉，後續大盤將沿季線來做整理。如果未來指數跌破季線，則必須觀察前低是否有求。而年前的行情，將會遞延到年後，這段期間美中貿易談判結果，將會是左右年後是否上漲的關鍵重點。

類股動向》》

2330 台積電、2317 鴻海同步修正，是今天加權指數下跌的主因，當然也占資金流向的權重。而 6278 台表科、2383 台光電創高之後都出現獲利了結的賣壓，反倒是低基期的生技類股，由 4174 浩鼎大漲所帶動，包括 1795 美時、4123 晟德、4107 邦特、4147 中裕等，都有帶量的表現，後續趨勢值得留意！

扣抵動能》》

近期扣抵動能的個股，除生技較為整齊之外，離岸風電的 2208 台船、MOSFET 的 2342 茂矽、6510 的精測以及 8096 擎亞，都是近期斜率轉強的類股，不過由於大盤 KD 在高檔，電子類股後續將持續高檔震盪，是否能出現波段行情，仍有待觀察。

強勢個股》》

3374 精材：底部起漲帶量漲停、除後續量能之外，留意半年線反壓。

9958 世紀鋼：利空出盡之後出現帶量買盤，打出 U 型底部

1795 美時：經整理後而轉強，後續留意長黑是否收復

6278 台表科：股價收至最高、唯量能並沒有跟上，留意價量背離即可

2449 京元電：連二日強勢，但量能未創高、留意後續是否出創高量

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估