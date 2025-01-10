營收速報 - 2025年1月10日台股大型公司12月營收一覽（新增62家）
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 07:55
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月10日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計125家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鄉林-建材營造業
|25.34億
|2491.2%
|亞昕-建材營造業
|60.55億
|813.4%
|富邦金-金融保險業
|394.55億
|315.3%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鄉林-建材營造業
|25.34億
|5763.1%
|亞昕-建材營造業
|60.55億
|557.3%
|潤隆-建材營造業
|6,662萬
|487.1%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達125家。其中營收年增大於 25％有37家，年增小於-20％有7家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|37家
|大於50億
|>= 0%
|54家
|大於50億
|< 0%
|27家
|大於50億
|<= -20%
|7家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鄉林-建材營造業
|25.34億
|2491.2%
|亞昕-建材營造業
|60.55億
|813.4%
|鴻準-其他電子業
|151.47億
|382.0%
|富邦金-金融保險業
|394.55億
|315.3%
|神達-電腦及週邊設備業
|84.09億
|254.7%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鄉林-建材營造業
|25.34億
|5763.1%
|亞昕-建材營造業
|60.55億
|557.3%
|潤隆-建材營造業
|6,662萬
|487.1%
|聯合再生-光電業
|9.96億
|241.4%
|神隆-生技醫療業
|5.95億
|178.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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