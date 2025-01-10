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營收速報 - 2025年1月10日台股大型公司12月營收一覽（新增62家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月10日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計125家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鄉林-建材營造業 25.34億 2491.2%
亞昕-建材營造業 60.55億 813.4%
富邦金-金融保險業 394.55億 315.3%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鄉林-建材營造業 25.34億 5763.1%
亞昕-建材營造業 60.55億 557.3%
潤隆-建材營造業 6,662萬 487.1%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達125家。其中營收年增大於 25％有37家，年增小於-20％有7家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 37家
大於50億 >= 0% 54家
大於50億 < 0% 27家
大於50億 <= -20% 7家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鄉林-建材營造業 25.34億 2491.2%
亞昕-建材營造業 60.55億 813.4%
鴻準-其他電子業 151.47億 382.0%
富邦金-金融保險業 394.55億 315.3%
神達-電腦及週邊設備業 84.09億 254.7%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鄉林-建材營造業 25.34億 5763.1%
亞昕-建材營造業 60.55億 557.3%
潤隆-建材營造業 6,662萬 487.1%
聯合再生-光電業 9.96億 241.4%
神隆-生技醫療業 5.95億 178.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收12月營收建材營造業鄉林建材營造業鄉林

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鄉林10.050.50%
亞昕31.75-1.55%
富邦金91.10.00%
潤隆36.45-0.55%
鴻準77.1-0.77%
神達68.9-2.68%
聯合再生9.44-5.41%
神隆22.61.57%

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