南韓2018年GDP年增2.7% 寫6年來最小增幅

南韓週二 (22 日) 公布數據顯示，去年第 4 季經濟成長超過預期，但全年 GDP 成長僅 2.7%，寫下 6 年來最小增幅。

南韓 2017 年 GDP 成長為 3.1%，去年雖減，但仍符合央行年度成長預期。全年成長數據偏低，主要受第 3 季成長僅 2.0% 的拖累。

南韓第 4 季由於政府支出增加，抵消了部分出口放緩影響，全季經濟成長年增 3.1%，預估值為 2.7%。與上季相比，季增 1.0%，高於預估中值的 0.6%。

南韓 GDP 季增率 圖片來源：tradingeconomics.com

今年成長速度恐再放緩

Hyundai Research Institute 經濟學家 Joo Won 表示，政府上一季努力推升經濟成長，但這難以維持很長時間。由於出口疲軟，南韓經濟今年可能還會惡化，最終導致投資放緩，特別是半導體。

在中國經濟成長放緩的前提下，美中貿易戰持續帶來威脅，均對南韓出口構成重大風險。

週一公布的海關數據顯示，1 月前 20 天南韓出口年減 14.6%，主因是半導體出貨大幅下滑。由於記憶體晶片需求下滑，12 月的出口已減 1.2%，預計會出現連兩月出口萎縮。

ANZ 分析師 Krystal Tan 和 Irene Cheung 指出，由於 2019 年全球貿易放緩，南韓的經濟成長恐將進一步減緩，在私人投資疲軟以及勞動力市場低迷之下，全年成長料減至 2.5%，南韓央行預計全年維持利率不變。