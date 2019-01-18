南韓12月半導體出口年減近1成 27個月來首見

南韓產業通商資源部 (Ministry of trade industry and energy) 數據顯示，2018 年 12 月，該國半導體出口額年減 9.2%，至 90 億美元，為 2016 年 9 月以來，首次衰退。

產業通商資源部新聞稿指出，去年 12 月，由於半導體、顯示器、電腦和周邊設備，以及手機出口下滑，南韓資通訊 (ICT) 產品出口值年減約 10%。

12 月半導體出口額年減 9.2%，至 90 億美元，為 27 個月以來首次衰退；其中，對中國的出口額，減少約 2 成。

顯示器出口額下滑 6.4%，至 21 億美元，雖然 OLED 面板需求強勁，但受市場競爭加劇影響，LCD 面板需求放緩。

電腦和周邊設備出口額減少 15.1%，至 7.69 億美元，連續 2 個月下滑；其中，電腦出口表現略有改善，但週邊設備需求放緩。

由於出口市場對自產零組件的採購量增加，加上手機更換週期延長，導致南韓 12 月手機出口額大減 34.7%，至 9.03 億美元。

不過，就 2018 全年表現來看，受惠於需求續增，南韓半導體出口額年增 28.6%，至 1281.5 億美元，創新高紀錄；其中，對中國的半導體出口額，年增 29.1%，至 857.8 億美元，也創歷史新高。