韓國面臨人口危機 經濟增長恐跌破1%

根據路透社報導，韓國政府預測該國人口將從 2027 年開始下降，可能導致韓國經濟增長跌破 1%，並預估若出生率持續低落，韓國經濟規模可能因生產力下降，在 2060 年時減少 5%，其中以兒童相關行業影響最深。

根據統計，韓國政府自 2006 年來，投入約 1357 億美元為韓國家庭、以及各級子女教育進行補貼，去年的生育政策預算甚至達到國防預算的一半以上，可以明顯觀察出長期以來出生率為韓國政府積極關注的政策事項。

然而從性別角度來看，人口專家表示，金錢並非主要因素，充滿歧視的工作環境讓已婚女性在韓國獲得工作機會的比率較低，進一步抑制國家的整體經濟增長。

以丹麥、瑞典等出生率較高的發達國家經驗來說，15-64 歲的女性工作比率為 72-75%，同一年齡區間的韓國女性工作比率則為 56%，低於 OECD 的平均水平 60%，其男女工資差距更是達 34.6%，遠高於 OECD 的平均水平 13.8%。

以三星電子 (Samsung) 為例，雖然女性員工占員工總數 45%，但其總部只有不到 3 成員工是女性，男女勞動比率呈現高度不平衡。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 經濟學家 Shin Eun-kyung 表示，韓國是 OECD 中女性工作環境最差的國家，因此性別平等方面的努力是不可或缺的。

麥肯錫全球研究所 (MGI) 也在 2018 年的性別平等研究報告終指出，性別平等的推動可讓亞太地區在 2025 年的 GDP 總量成長約 4.5 兆美元，成長幅度相當於每年德國及奧地利的經濟規模總和。

為彌平雇傭關係中的性不平等，韓國政府於去年提出職場工作新措施，允許父母雙方同時休育嬰假，並同意延長帶薪育嬰假，期望透過實現職場性別平等，為國家及區域提供更多經濟動能。