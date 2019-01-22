美「海關」人員降10%  欠近80萬人薪資

因美國政府預算爭議還未解決，隨著部分政府單位關閉接近一個月使公務人員未領薪水的情況下，運輸安全管理局 (Transportation Security Administration, TSA) 的員工中出現了「未計劃的缺席」，而許多未出席原因則是出於經濟問題。

TSA 週一 (21 日) 表示，未計劃缺席的比例約為 10%。相比之下，去年同期的比例約為 3%。TSA 在一份聲明中表示，「許多員工報告稱，由於財務限制，他們無法上班」。

因美國總統川普與在野黨民主黨人事對於邊境資金問題陷入僵局，12 月 22 日政府部分關閉後，影響了大約四分之一的政府單位。

由於政府目前仍然關閉中，大約 80 萬個聯邦僱員 (公務員) 暫時失業，或被迫無薪工作。

總統鼓勵員工 / 圖：推特

據了解，TSA 的安檢人員上週未獲取薪水，只有部分人事獲得了 500 美元獎金，或是收到了關閉後的第一天工資。

儘管員工缺勤增加，但 TSA 強調，全國平均等待時間在正常範圍内，標準通關約 30 分鐘，而預檢約 10 分鐘，但部分機場的平均檢查時間較長。

根據 TSA 公布的數據顯示，紐奧爾良國際機場的平均等待時間約 45 分鐘，夏威夷檀香山的國際機場的預檢約 12 分鐘。

雖然旅客抱怨通關時間大幅增加，但 TSA 表示檢查時間並未明顯增加。