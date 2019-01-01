〈2019Q1展望〉美中貿易衝突未解 PCB廠保守以對

美、中貿易衝突尚未解決，2019 年美國甚至可能對中國銷美 2670 億美元貨品，加徵高額關稅，PCB 廠目前對 2019 年第 1 季的景氣多保守看待，在中國大陸產值僅次臻鼎 (4958-TW) 的健鼎 (3044-TW) ，對於景氣展望更是極端謹慎。

健鼎主管坦言，2018 年第 4 季以來，整個 3C 電子產業上、中、下游的訂單都在急速萎縮，這種狀況到 2019 年第 1 季也不會舒緩；PCB 供應鏈廠商在市場能見廠極度不佳的情況下，都在全力調降原物料的庫存水位；另外，第 1 季又遇春節假期工作天數減少，極不利營收表現。

健鼎主管說，目前市場在觀察 2019 年的 PCB 業市場景氣，重點已不再是比第 1 季誰有較好的業績，目前的焦點都是看第 2 季的 PCB 廠業績有哪幾家會攀升得比較快，第 2 季市場需求若無法有效提振，恐最受傷害的將是上游玻纖、銅箔及銅箔基板 (CCL) 廠。

尤其是銅箔基板廠大舉擴充產能，健鼎主管說，統計 2019 年專業銅箔基板總產能，將較 2018 年增加 16%，產能大舉開出遇上需求不振，恐怕新一波殺價競爭將再起。

不過，在泰國設廠的泰鼎 (4927-TW) 則指出，泰鼎在泰國新擴廠已完成，在近似轉單效應帶動下，2018 年第 4 季及 2019 年第 1 季營收都將是歷年同期的新高。目前對於 2019 年第 1 季的營運審慎樂觀。

泰鼎在 2018 年第 3 季營收及獲利同步創新高，前 11 月營收已突破 100 億元大關，達 103.26 億元，年增 6.5%，依目前接單狀況來看，12 月實際工作天數只有 25 天，估營收將較 11 月下滑，但第 4 季泰鼎營收仍可改寫歷年同期新高。法人估第 4 季毛利率可以維持 17-18% 的區間

泰鼎第 3 季營收為 32.43 億元創高，毛利率上揚到 19%，稅後純益也以 3.29 億元同步衝高，每股純益 2.16 元，累計前 3 季稅後純益達 5.76 億元，每股純益達 3.9 元，法人估計 2018 年全年每股純益超越 5 元。

泰鼎目前產能已達每月 480 萬呎，泰鼎看好未來汽車、3C 電子市場需求的成長，預計 2019 年起 5 年內總計將投入 40 億元資本支出擴充產能，2019 年將先投入 6 億元，擴充產能掌握未來商機。