威潤10年磨劍 多筆美、日大單進場 H2業績將拚新高

威潤 (6465) 近兩年營運遭逢激烈競爭而沉潛，不過，隨著利基新品的問世，以及美、日市場布局完成，董事長湯潤闊看好今年將是成立以來最好的一年。威潤週日 (20 日) 舉行尾牙，以「威潤十年磨一劍、再創業績新高峰」為主題，邀集全體員工、貴賓與多位來自日本第一大車廠集團、前三大電信商及著名商社之日本客戶共襄盛舉。



湯潤濶表示，在經營團隊及員工的努力之下，重點市場美國及日本的佈局已經完成，營運蓄勢爆發，今年將會是自成立以來機會最好的一年，期許全體員工團結合作、共創佳績。



展望今年，因目前多筆大單能見度高，預計下半年起營收表現越來越好，有望寫下歷史紀錄。



今年是威潤 10 週年，湯潤濶表示，今年營運重心放在美國與日本，除與日本前三大電信商之公務車專案持續穩定放量出貨外，加拿大最大國營電力生產企業標案訂單及美、日其他大型 ODM 訂單也將推動營收成長，下半年開始營運將進入爆發期，成長會非常顯著。