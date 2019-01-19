日本經濟產業大臣：「持續推動核能發電設備出口政策」

日本經濟產業大臣世耕弘成，在周五 (18 日) 的內閣會議後所召開的記者會上表示，日本的核能設備出口政策「會依照當地政府的意向，使用在和平的用途上，及在氣候變遷問題的解決上做出應負的責任等方針並沒有改變」。日立製作所 (6501-JP) 在 17 日時，作出中斷在英國核能電廠計畫的決定，日本的核能發電設備輸出計畫也全部歸零。世耕大臣的發言則透露出，日本政府仍將繼續推動核能發電設備的出口政策。

安倍政權的核能發電設備出口政策，在核子反應爐的興建成本翻倍，每一座超過 1 兆日圓的情況下，受到了重大打擊。然而世耕大臣強調「核能發電專案，並非每個案子都花費高昂。多數國家在今後仍然希望使用核能發電。曾經歷過核能電廠事故的日本，可在技術上為世界作出貢獻」。

2011 年發生核災的日本福島第一核電廠 (圖：AFP)

對於要求日本政府在核能發電設備的出口上，提供財政支援的問題，世耕大臣表示「基本上，這是業者本身必須判斷的事情」，作出了慎重的回應。

在過去，三菱重工業 (7011-JP) 由於工程經費暴增近 2 倍，放棄在土耳其的核能電廠興建案。2016 年，越南國會宣布終止日本及俄羅斯主導，在中南部寧順省的核電廠興建計劃。同年，立陶宛凍結日立 GE 核能公司 (Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.) 在該國的核電廠興建案。2019 年，日立在英國中西部的安格爾西島 (Isle of Anglesey) 核能電廠興建計畫，因高達 3 兆日圓的總工程費在資金取得上出現問題，於本月 17 日正式宣布中止該項計畫。到此，安倍政權的日本核電設備出口政策，也全部歸零。

由於日立製作所、東芝 (6502-JP)、三菱重工業這三家生產核能發電設備的日本製造商，在該項業務上持續低迷不振， 2016 年時這幾家業者也開始商討核能事業統合的可能性，但是到目前為止尚無進展。