法國政府出面 慾解決雷諾日產聯盟事宜

據日經新聞報導稱，法國政府代表團已通知日本，將尋求整合雷諾和日產汽車 (7201-JP)，而最有可能的方式形態是建立一家控股公司。

據了解，包括法國政府指定的雷諾總監 Martin Vial 在內的代表團也表示，希望任命日產的下任董事長一職。

於日本被捕並被拘留的日產前董事長 Carlos Ghosn 至 2018 年 3 月期間的 8 年來，自 11 月 19 日以來因低報所得而被日本政府起訴，同時也涉嫌在全球金融危機期間暫時將個人投資損失轉移至日產汽車。Ghosn 否認了所有指控。

法國政府已要求雷諾在未來幾天舉行董事會會議以取代 Ghosn。財政部長 Bruno Le Maire 週日在一份報紙採訪中表示，米其林 (MICP) 執行長 Jean-Dominique Senard 可能是領導雷諾的好選擇。

Le Maire 也向法國的 Dimanche 報提道，「作為股東，法國國家將有發言權。我可以告訴你的是，Jean-Dominique Senard 在汽車行業擁有著相當優越的能力」。

日產股價趨勢圖

法國政府為雷諾的最大股東，而總統馬克宏 Macron 上個月也與日本首相安倍晉三討論該事項。同時，日產也試圖降低法國方面對企業的影響，目前也有意將「董事長」一職解除。

雷諾擁有約 43% 日產股份，而日產擁有約 15% 雷諾股份。