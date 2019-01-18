日立宣布：正式中止英國核電廠興建計畫

日立製作所 (6501-JP) 在週四 (17 日) 召開的董事會上，正式決定中止在英國進行的核能電廠興建計畫。伴隨這項決定，日立將在 2019 年 3 月期的財報決算中，提列 3000 億日圓的損失。日立尚未對計畫凍結的期間作出決定，而該項計畫也有可能自英國撤退。

日立的東原敏昭社長在東京總公司召開的記者會上表示，「對一家民營企業來說，已無法再作進一步的投資」。日立在 2018 年 9 月為止，在英國的核能電廠興建計畫所投入的人力、物力，還有調查費用已達 2960 億日圓。如果該項計畫繼續進行下去，所累計的費用也將繼續膨脹。日立與英國政府雙方就這個計畫持續溝通，但是遲遲無法達成共識。

3000 億日圓的損失當中，日立英國子公司的資產減損即佔了約 2800 億日圓，而截至目前為止的投資裡，除了土地之外，其餘的幾乎都沒有價值。另外，由於計畫凍結造成日立需向相關廠商支付合約違約金，費用預估約 200 億日圓。日立也因此下修了 2019 年 3 月期的最終獲利，從原本的 4000 億日圓調整為 1000 億日圓。

日立的海外核電夢：

2012 年日立買下英國核電開發公司「Horizon Nuclear Power Limited」，計畫透過該公司在英國中西部的安格爾西島 (Isle of Anglesey) 興建兩座核子反應爐，預定在 2020 年代中期開始商轉，總工程估耗資 3 兆日圓。

日立原先計畫由英國政府提供 2 兆日圓融資，剩下的 1 兆日圓由英日兩國的企業出資。然而日立的事業夥伴東京電力控股 (9501-JP) 等日企對該項計畫的未來獲利抱持疑問，也讓資金出現缺口。

目前日本企業在海外的核電廠興建計畫已全軍覆滅，日立製作所、東芝 (6502-JP)、三菱重工業 (7011-JP) 這三家生產核能發電設備的日本製造商，也在 2016 年時商討核能事業統合的可能性，但是到目前為止尚無進展。日立與東芝採用「沸水反應爐 (BWR)」，三菱使用「壓水反應爐 (PWR)」，在技術上的不同，也被認為昰核能事業統合上的障礙。

日立 (6501-JP) 今 (18) 日在東京股市表現，日本時間 11:24 時下跌 1.75% 股價 3421 日圓。