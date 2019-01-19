美股盤後 –  「貿易逆差歸零」風聲激勵 美股歡慶全面上揚

《彭博社》週五 (18 日) 報導，中國對美國提出一項大讓利提案，計劃 6 年內大舉採購美國進口商品，2024 年有望將美中年度貿易逆差歸零。

受此消息激勵，美股歡聲雷動、科技股領漲、波音和開拓重工等貿易敏感股收漲逾 1.5%，道瓊、那斯達克與 S&P 500 指數連續 4 個交易日走高。

週五 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 336.25 點，或 1.38 %，收 24706.35 點。

S&P 500 指數上漲 34.75 點，或 1.32%，收 2670.71 點。

那斯達克指數上漲 72.76 點，或 1.03%，收 7157.23 點。

費城半導體指數下跌 27.57 點，或 2.30 %，收 1228.33 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊全面收漲，其次為資訊科技領漲，平均漲幅達 1.72%、其次為電信服務、能源板塊，漲幅分別為 1.61% 和 1.54%。

科技股氣勢如虹，僅 Netflix (NFLX-US) 業績展望不利拖累，該公司股價重挫 3.99 %。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.62%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.18%；臉書 (FB-US) 上漲 1.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.74%；Microsoft 上漲 1.50%。

半導體產業，Nvidia (NVDA-US) 大漲 3.43 %、AMD (AMD-US) 上漲 2.57%；INTEL (INTC-US) 上漲 1.49 %；美光 (MU-US) 上漲 1.50 %；高通 (QCOM-US) 上漲 0.91%；

微軟舉白旗認輸，該公司週五宣告「隨著客戶搭載的 Windows 10 作業系統支援終止，建議客戶都應該轉用 iPhone 或 Android 手機。」

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 漲幅皆逾 1 %。

台股 ADR。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.54 %；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.65%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 1.32 %；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.73 %；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

特斯拉週五宣布大砍 7% 正職員工。(圖：AFP)

個股消息方面，隨著經濟放緩，企業裁員潮四起。特斯拉稱未來非常艱難，將大砍 7% 正職員工，加上到期債務恐吞噬其現金流，股價應聲大跌 12.97%，收盤市值慘輸通用汽車。

阿里巴巴傳出縮減招聘支出，因應中國消費力衰退的景氣寒冬，此消息拖累阿里巴巴 ADR (BABA-US) 開盤走低，一度重挫至單日低點 154.73，所幸受到貿易樂觀消息激勵，股價止跌回升，收漲 0.67%。

華爾街分析

貿易樂觀消息與財報季提振了本週美股，道瓊指數和 S&P500 指數連續第四週上漲，這是自去年 8 月以來的最長漲幅，漲幅逾 2% 以上。

道瓊指數走勢圖。(圖：investing)

BB&T Wealth Management 高級副總裁 Bucky Hellwig 表示：「貿易談判似乎取得了一些進展，這是 (對美股) 最大的影響因素。今年年初以來，勢頭仍然強勁，無論是高頻交易員還是稅損拋售，去年底流出的一些資金正在回歸。」

Hull Tactical 運營長 Petra Bakosova 稱：「當 (去年) 12 月觸底時，是個買入機會。就估值而言，現在市場已經收復了大量失地，它們又開始再次被高估。」

除了貿易樂觀消息之外，紐約聯準會分行行長 John Williams 週五演說亦提振美股，呼籲臨準會升息前應抱持耐心並具有良好的判斷力，預測今年經濟成長強勁且健康。