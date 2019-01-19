貿易逆差有望歸零「療」美股 道瓊飛漲近400點

美中代表在結束 1 月 7 日開始進行為期三天的「副部級」貿易磋商後，近期雙方會談內容逐一曝光，據多家外媒週五 (18 日) 報導，中國已向美國提出「6 年內大規模收購美國進口商品」的提議，預計 2024 年將年度貿易差額縮減至 0 美元。

受此消息激勵，S&P 500 指數應聲上揚 1.2%，走出修正區域；道瓊指數應聲大漲近 400 點，能源和工業板塊跑贏大盤，波音等貿易敏感股 (中國營收佔比較高) 揚升。

道瓊指數走勢圖。

據外媒《CNBC》報導，本月初美中兩國於北京進行磋商時，中國提出，6 年內大量採購美國進口商品的一項提議，以縮小美中貿易逆差。

《彭博社》週五報導引述不具名的消息人士透露，在本月初的談判過程中，中國官員提出一項建議，中國將增加美國年度進口商品總值超過 1 兆美元。此舉有望重新修正世界兩大經濟體間的關係。

該報導中提到，一位中國官員透露，美國在 2018 年與中國的貿易逆差為 3230 億美元，美中協議的目標是到 2024 年將年度貿易差額大幅減少到 0 美元。

若美國總統川普明年再次當選，貿易逆差將在他第二任期結束前縮小。

此前稍早，《華爾街日報》報導，白宮鴿派陣營的財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 正致力於解除部分或全部關稅，激勵中國政府在全球經濟感到不安的貿易戰中做出更大讓步，但該消息隨後遭到財政部一位發言人否認。

一位政府官員向《CNBC》提到：「目前雙方沒討論解除關稅。」

Schwab Center for Financial Research 交易和衍生品的副總裁 Randy Frederick 說：「但 (解除關稅) 是關鍵因素，如果這個問題得不到解決，無論發生什麼，市場都將遭遇上行阻力。」

Randy Frederick 稱：「如果我們解決它，這將促進商業和消費者的信心，這將提振企業和消費者的信心，市場仍然有很大的空間做得很好。」

美國總統川普和中國國家主席習近平於阿根廷 G20 峰會期間會面。(圖：AFP)

本月初「副部級」貿易磋商焦點在於，中國承諾購買大量美國農業、能源、工業和其他產品及服務，並進一步開放中國市場，企圖緩解美國總統川普指控的「美中間不公平貿易行為」。

去年 12 月 1 日，美國總統川普和中國國家主席習近平於阿根廷 G20 峰會期間會面，雙方達成了貿易共識，決議從 12 月 1 日起「休戰」 90 天，並將暫時停止施加新關稅，希望在休戰期間兩國能達成雙邊協議。