程式開發者不想付「蘋果稅」 Netflix、Spotify已想對策

鉅亨網編譯林懇 2019年1月19號9點20分

蘋果公司 (AAPL-US) 近期遭遇了眾多負面新聞，除了減產消息及 iPhone 手機銷售放緩外，華爾街 Bernstein 分析師表示，該公司 App Store 應用程式商店的問題可能會是股價下跌的下一個因素。

蘋果一直指望其「服務」事業群為該公司下一輪提供成長。但蘋果最大的服務之一 App Store 應用程式商店正在面臨其商業模式的挑戰。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 週五 (17 日) 在一份報告中表示，「當然，過去幾個月的頭條新聞並不令人鼓舞，Netflix (NFLX-US)、Spotify (SPOT-US) 和'Fortnite' 電玩都停止或威脅要停止支付 App Store 的 15% 至 30% 的所謂 “蘋果稅”。而在 11 月，最高法院開始審議訴訟，似乎是針對 App Store 模式的癥結點，是否蘋果稅否構成了對應用程式客戶多收費的一種壟斷」。

雖然對 App Store 的威脅很大，但 Sacconaghi 認為，這事並不像蘋果公司放緩的 iPhone 業務那樣令人擔憂。

蘋果通過其 App Store 銷售和訂閱的 iOS 應用程式收取了 30% 的利潤。而第一年後訂閱費用為 15%。Netflix 和 Spotify 已採取措施繞過 App Store 並直接向蘋果設備上的消費者銷售服務。

Sacconaghi 表示，「不出所料，這 30% 的利潤使 App Store 成為其服務事業群的最大單一驅動因素，據我們的估計，在過去 3 年中佔所有服務事業群增長的 40% 左右」。

去年十一月，美國最高法院在反托拉斯案聽取了「蘋果對 Pepper」的口頭辯論訴訟。此案涉及一群 iPhone 買家，他們聲稱蘋果的 App Store 人為地增加了消費者的應用程式價格，從而構成了非法壟斷。預計在二月至四月期間做出決定。

然而，Sacconaghi 認為儘管存在風險，App Store 的商業模式目前仍然是安全的。因為蘋果擁有封閉式的生態系統，應用程序開發人員沒有其他方法可以將軟體放入 iOS 設備。雖然 Epic Games 的 “Fortnite” 電玩可以迴避谷歌 (GOOGL-US) 的 Play 應用商店進入 Android 設備裡，但蘋果 iOS 設備無法做到這一點。

同時，在 App Store 上擁有應用程式的服務無法通過其他辦法獲得付款較好的替代方法。此外，最高法院的案件並沒有解決 App Store 是否違反反托拉斯法的核心問題。僅僅是為了確定原告是否具有起訴的合法地位。

Sacconaghi 將蘋果股票評級為「市場表現」，目標價為 160 美元。蘋果股價週五收盤上漲 0.62% 來到 156.82 美元。