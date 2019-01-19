縮減招聘、旅支 阿里ADR股價開盤重挫

《彭博社》週五 (18 日) 報導，中國最大電商阿里巴巴集團正在削減差旅支出，並延遲一些新的招聘，以因應中國消費力衰退的景氣寒冬。

受此消息影響，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 股價開盤應聲重挫，一度觸及低點 154.73 ，所幸爾後受到美中貿易樂觀消息激勵，股價止跌回升，截稿前，暫報每股 156.52 美元。

阿里巴巴 ADR 股價走勢圖。

該報導引述消息人士稱，該公司告知一些新招聘員工要到 4 月份新的財政年度開始後，才能進公司上班。而應聘者也被告知，他們必須準備好在 4 月入職的情況下，才可能對其發出錄取通知。

另一消息人士表示，阿里巴巴已將縮減差旅支出申報要求提高，包括根據各個部門的具體情況來限制商務艙機票，員工每 5 次超過 20 個小時的往返行程，才能選擇一次高級艙位。

對於縮減招聘等消息，阿里巴巴回應，該公司一直在投資於人才並尋找合適的員工。

阿里巴巴內部人員亦向中媒《華爾街見聞》回應，不是不招人，而是要找到對的人材，找好人，用好人，不是不出差，而是不亂出差，更高效的出差，更好的出差。好的人會越來越多，好的差會越出越好。」

週一 (14 日) 中國公布去年 12 月進出口數據遠遜於預期，引發中國經濟急速衰退的隱憂。市場多認為這是美中貿易戰下「加徵關稅」浮現的負面影響。

去年 9 月，阿里巴巴前董事長馬雲就曾就貿易戰發出嚴重警告：「美中貿易戰衝突可能比大多數人設想的持續更久，影響更大。」

阿里巴巴集團總裁白求恩 (Michael Evans) 週二 (14 日) 警告，中國經濟面臨逆風，今年成長率預計下滑，儘管如此，他仍看好中國消費市場發展潛力。