〈特斯拉裁員〉特斯拉股價暴跌逾9% 馬斯克致員工信曝光

特斯拉執行長伊隆 · 馬斯克 (Elon Musk) 週五 (18 日) 宣布大砍 7% 正職員工，並發送一封郵件給員工解釋裁員的必要性。

遭利空消息拖累，週五開盤特斯拉 (TSLA-US) 股價直線跳水，跌幅逾 9%。

特斯拉股價走勢圖。(圖：investing)

馬斯克在信中表示，雖然該公司取得了長足的進步，但產品價格對大多數人來說仍然過於昂貴。

馬斯克解釋，面臨體系龐大、根深蒂固的競爭對手，該公司相對地比其他公司更年輕，營運正處於非常困難的處境，特斯拉必須進行裁員，同時提高 Model 3 的生產率，並在未來幾個月內進行多製造工程改進。

以下是郵件全文：

誠如我們都親自經歷，去 (2018) 年是特斯拉歷史上最具挑戰性的一年。但是，感謝各位的努力，2018 年也是特斯拉歷史上最成功的一年：我們在最後一季電動汽車交付量幾乎達到 2017 年全年的水準，去年交付的汽車數量幾乎接近之前所有年份的總和！Model 3 車型也成為了 2018 年美國最暢銷的豪華車，這真得不可思議。還記得不久前，很少人會認為我們能取得這項成就。

我們的使命是加快可持續運輸和能源時代的到來，這對地球上的所有生命至關重要。展望未來，我們面臨異常艱難的挑戰：讓我們的汽車、電池以及太陽能產品和化學燃料相比具備成本競爭力。儘管我們已經取得長足的進步，但我們的產品對大多數人來說依舊太貴。過去 10 年，特斯拉只是一直在生產汽車，我們面臨的是體系龐大、根深蒂固的競爭對手。因此特斯拉在開發平價、可持續產品的同時，必須付出遠遠比其他製造商更多的努力才能生存下來。

去年第三季，我們實現了 4% 的利潤率。儘管從大部分標準衡量此利潤都不高，但是我依舊把它視為我們成立特斯拉 15 年以來第一個具重要意義的盈利指標。不過，這在一定程度上是因為我們優先在北美銷售更高價格版 Model 3 車型。初步未審計的第四季業績顯示，我們在美國通用會計準則下再次實現盈利，但是利潤低於第三季。這一季，和去年第三季一樣，面向歐洲和亞洲發貨的高價版 Model 3 將有希望讓我們實現微薄利潤，這面臨很大困難，需要付出很大努力和一些運氣。

然而，從大約 5 月份開始，我們將至少需要在所有市場交付中程續航版 Model 3 車型，因為我們需要吸引到更多能買得起我們汽車的客戶。此外，我們需要繼續在更低價版 Model 3 車型上取得進展。目前，我們最便宜的車型是中程續航版 (264 英里) Model 3，它配備了優質音響系統和內裝，售價為 4.4 萬美元。7 月 1 日美國稅收抵免將再次減半，屆時，會讓我們的汽車售價上漲 1875 美元，這使我們推出更低價版 Model 3 必要性將變得更加迫切，而且到今年年底時，稅收抵免將徹底取消。

這些數字令人遺憾，但是我想讓各位知道所有確鑿的事實，瞭解未來之路十分艱難。這對我們來說並不陌生，即「我們始終面臨嚴峻挑戰」，但這是我們面對的現實。

還有許多公司能讓你們更好地達到工作和生活的平衡，因為他們更加龐大，更成熟，處於一個競爭沒有那麼激烈的行業裡。要想大規模生產平價清潔能源產品，必然需要極致努力和不斷的創造力，但是成功完成我們的使命對於保證美好的未來至關重要，所以我們必須盡一切所能發展這項事業。

綜上所述，很不幸我們別無選擇，只能裁減大約 7% 的全職員工 (去年增加了 30%，超出了我們可負擔的能力)，保留最重要的臨時工和約聘人員。為提高 Model 3 生產率，在接下來幾個月實現多項製造工程改進之際，特斯拉將需要採取裁員措施。更高的產量、製造設計上的改進，對於特斯拉生產售價 3.5 萬美元的標準里程 (220 英里)、標準內裝版 Model 3 所需的規模經濟，並繼續存活下去是至關重要，對此，我們別無選擇。

對於將要離開的員工，感謝各位為推進我們的使命所做的一切。我非常感謝各位為特斯拉所做的貢獻。沒有你們，就沒有特斯拉的今天。

對於續留在公司的員工，儘管未來面臨許多挑戰，我相信我們擁有世界上所有消費產品公司中最令人振奮的產品路線圖。汽車產品線的全自動駕駛汽車、Model Y、大型電動半掛式卡車、Roadster 跑車以及能源產品線的 Powerwall/pack 儲能電池、太陽能屋頂只是開始。

很榮幸與你們共事

謝謝你們所做的一切

伊隆