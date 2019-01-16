經濟學家：股市才是最好的經濟指標 它已為未來提出預警

美國聯準會是否應該「按表操課」，持續升息及縮表？一位過去任職白宮的經濟顧問主張，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 應該密切關注股市，以尋求是否升息的線索。

Ed Lazear 過去在小布希 (George W. Bush) 時代任職白宮經濟顧問委員會主席，他指出，考慮到市場的波動性，以及聯準會對市場反應總是落後，在利率決策上耐心多等幾週，就目前來看，並不是多可怕的事。

就他來看，總統川普已經毫不掩飾希望鮑爾停止升息，指責他傷害股市及經濟。

聯準會預定在 1 月 30 日召開 2019 年首次貨幣政策會議，市場預期利率將維持在目前 2.25-2.5% 區間。在去年 12 月會議之後，多數機構對今年政策的看法是升息 2 次。

CME 利率期貨價格顯示，市場預期 Fed 將於 1 月份維持利率不變 圖片來源：CME

但今年以來，聯準會有轉為偏鴿的傾向。鮑爾在 1 月 4 日發言指出，由於通膨持續疲軟，Fed 政策制定者將保持耐心。股市也有所反應，自 12 月暴跌之後，於聖誕節過後快速反彈向上，不過直到週一 (14 日) 收盤，美股 3 大指數仍處修正區間，意即自近期高點下滑 10% 以上。

Lazear 主張，股市總是向前看，而多數的經濟數據都是落後的，標普 500 指數在過去 3-6 個月的表現，才是對未來經濟成長前景的最佳預測指標。

Lazear 目前是 Stanford 大學商學院及胡佛研究所的資深研究員，他在上週也提出過往案例，認為聯準會不應過於相信自身的預測，要保持謙遜，密切關注市場。

Lazear 認為，股票市場比起信貸市場、信貸利差或殖利率曲線，更能預測經濟前景。短期利率具有非常強大的預測能力，但同樣地，這也是貨幣政策的直接影響，這是因為股市已經考慮了信貸市場的情況。

在聯準會發布 12 月會議紀要後，Gluskin Sheff 首席經濟學家兼策略師 David Rosenberg 也提出類似看法，他表示，人們很少意識到，貨幣政策對經濟的衝擊是滯後的。但聯準會實際上意識到了這一點，並且已經開始擔心過度緊縮的前景。