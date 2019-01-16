德國曼海姆地院挺蘋果：iPhone晶片沒侵犯高通專利

德國法院週二 (15 日) 駁回高通 (QCOM-US) 對蘋果 (AAPL-US) 提起的一樁專利訴訟，蘋果成功扳回一城。

德國曼海姆地方法院認為，蘋果智慧手機內的晶片並沒有侵犯高通專利。

蘋果以聲明回應，「我們非常樂意看到這個決定，謝謝法院撥冗勤奮審理。我們很遺憾高通利用法院轉移注意力，分散社會對其違法行為的關注，該行為已在全球多起訴訟進行中。」

高通和蘋果在全球大打專利戰，在接獲德國法院此一裁判後表示將上訴。高通去年 12 月在德國慕尼黑法院贏得另一件對蘋果的專利訴訟勝利，使 iPhone 7 和 iPhone 8 在德國 15 家蘋果零售分店遭禁售，但較新款的 iPhone 仍可銷售。

高通公司執行副總裁兼總法律顧問 Don Rosenberg 表示，「蘋果有侵犯我們專利的過往紀錄，我們不認同曼海姆地院的決定，也將會上訴，同時我們也會持續在全球對蘋果強力爭取知識財產權。」

經銷商反應

蘋果所有型號都可以透過通訊運營商和經銷商取得。德國最大的蘋果經銷商 Gravis 週二表示，將持續銷售全系列的 iPhone。

其他訴訟

除了德國以外，高通先前也在中國對蘋果贏了一場專利訴訟，讓部分 iPhone 無法在中國販售，迫使蘋果對其 iOS 操作系統做了一些變更，以持續在中國販售 iPhone。

與此同時，美國 FTC 對高通提起一樁反壟斷控訴，控告高通的授權方式涉嫌壟斷，該案在 1 月 4 日開始審理。高通也遭到韓國和歐盟主管機關調查。

倘若政府勝訴，高通將被迫改變對設備商的授權方式。