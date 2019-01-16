中國三大部委齊發聲 穩民心

中國今年經濟下滑是否可能出現失速情況已是市場關注焦點，為防經濟失控的情況發生，中國財政部、發改委、中國人行三大部委齊向市場喊話，釋出穩增長的訊號。

中國財政部今年政策重點：減稅降費與支持基建

中國財政部部長助理許宏才表示去年減稅降費約人民幣 1.3 兆元，而今年 2019 年減稅降費政策將在去年既有基礎上，不止擴大範圍，更將擴大幅度。

具體政策包含，針對小規模商家的增值稅起徵點提高到月銷售額人民幣 10 萬元，同時這些商家所交納的部分地方稅種，稅率將減半等；全面實施修改後的個人所得稅法，減輕一般民眾稅負；積極研究降低社會保險費率綜合方案，進一步減輕企業的社會保險繳費負擔；最後，將重整各項收費制度，嚴禁對企業與個人亂收費。

同時，中國財政部將執行更積極的財政政策，並擴大地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設，及補短板

中國推出的減稅政策主要面對的是小型店家、民營企業，此將有效的使企業經營成本下滑。此外，值得關注的是，針對小型企業實施的是普惠性稅收減免，不管是哪個產業的小型企業都受惠。



另一個重點則是個人所得稅的減稅政策，這有助於帶動消費力的提升，旅遊、服裝、教育、汽車、餐飲等消費類型產業可望是主要受惠族群。

李克強此前曾表示，2019 年將擴大對實體經濟的減稅降費 圖片來源：afp

發改委強調基建「補短板」

中國發改委副主任連維良表示，今年該部門將全面防範經濟下滑的風險，其中，要深入推動債轉股的成長數量及質量提升，有效解決債轉股過去面對的難題，並擴大對在建基礎設施項目的資金保障，以及國企整併改造等。

同時，中國發改委提到五個重點建設方向：新型基礎設施、城鄉基礎設施、能源、交通、水利等重大基礎設施、民生和公共服務項目，及生態環保和自然災害防治設施等。其中，新型基礎設施建設重點在推動 AI、工業互聯網、物聯網建設，加速 5G 商用腳步。

以中國發改委公布的內容來看，今年擴大基建投資的重點與過去有所不同，之前的傳統基建投資主要是指「鐵公基」項目，而未來的投資需求將轉向以「補短板」為主。因此可以想像，這一波的基建投入金額可能相較對過去的刺激政策低，對於經濟整體的拉抬也不像過去那麼高，反而相對是強調質的提升。

而新型基建投資將進入快速發展期，城際交通、物流、市政基礎設施以及能源、水利和環境投資將是新一波基建的重心；而教育、醫療、健康、養老及農村基礎設施投資將主要發揮「補短板」效應。

中國人行彈性因應經濟變化

中國人行副行長朱鶴新表示，雖然中國人行過去一直強調貨幣政策保持穩健，但並不意味著政策內容一成不變。中國人行會根據整體形勢的變化，增加貨幣政策的前瞻性、靈活性、針對性，強化逆週期的貨幣政策調整，以因應經濟發展，並為供給側結構性改革創造適當的貨幣環境。

同時，中國人行對於 M2 和社會融資規模成長規模，會採取符合中國 GDP 成長所需的步調來控制，因此不會胡亂失序的向市場撒鈔票。中國人行會精準把握流動性的流向，充分發揮結構性貨幣政策的作用，做好定向調控，以及針對民營企業、小微企業、三農、扶貧、鄉村振興、推動產業轉型升級等等領域加強金援力道。

圖: 中銀國際證券。今年頭兩周 SHIBOR 變化。

中國人行在去年 12 月下中旬便開始推出一連串的貨幣政策，打出政策放鬆的第一槍，市場普遍預估今年中國的準備金率仍有下調空間。若準備金率不斷的下調，也將紓緩銀行資金的壓力，帶動利率下滑，此也會產生與人行降息同樣的效果。